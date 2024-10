Rosiane Pinheiro relembra última conversa com finalista do 'morena do Tchan': 'História'

Graciane Azevedo morreu vítima de um infarto. Em entrevista à CARAS Brasil, Rosiane Pinheiro, amiga da dançarina, relembra últimos momentos das duas

Rosiane Pinheiro (50) ainda está tentando assimilar a partida precoce de Graciane Azevedo aos 47 anos, no último sábado, 19. A dançarina, que disputou o título de "nova morena do Tchan" em 1997 no Domingão do Faustão(1989-2021), na Globo, morreu vítima de um infarto.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-A Fazenda conta que soube a notícia por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. "Fiquei sem acreditar", recorda ela, que hoje tem como carro chefe a carreira de influenciadora digital.

A dançarina recorda que manteve uma amizade com Azevedo nos últimos anos. A comunicação das duas ocorria por meio das redes sociais e sempre era marcada por boas e divertidas histórias da época em que elas eram concorrentes no concurso que foi vencido por Scheila Carvalho (51).

"Era uma relação de consideração por termos feito parte da história uma da outra. Conversávamos através das redes sociais, a última conversa foi ela me parabenizando por ter feito a lipoaspiração e que estava me achando linda. Conversamos um pouco", afirma

Pinheiro guarda a imagem de Graciane com muito carinho e admiração. "Ela era uma pessoa muito expressiva e dançava com uma leveza e atitude sem igual. Uma mulher guerreira e muito família, uma pessoa muito especial."

Concurso "morena do Tchan"

Concorrentes só no palco, Rosiane conta que Graciane deixava de lado toda rivalidade que a competição pedia e era a primeira a fortalecer as competidoras que estavam nervosas para dançar. A musa revela que recebeu apoio emocionou da amiga em diversos momentos da competição.

"Lembro que durante a semifinal, estávamos juntas pra entrar no palco do Faustão e a gente encorajando uma à outra", relembra.

Azevedo não seguiu carreira artística após o fim do concurso que parou o Brasil. Ao contrário de outras participantes, ela apostou na carreira empresarial e abriu uma escola de dança em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

VEJA PUBLICAÇÃO DE GRACIANE AZEVEDO: