Viviane Araujo faz festa luxuosa no aniversário do filho, Joaquim

Saiba qual foi o tema da festa de aniversário de Joaquim, filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão. O menino completou 2 anos de vida

A atriz Viviane Araujo comemorou o aniversário de 2 anos do filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão, em grande estilo. Neste final de semana, ela reuniu seus amigos e familiares em uma casa de festas no Rio de Janeiro para celebrar a vida do herdeiro.

A celebração teve o tema da animação Carros, que é um dos desenhos da Disney. Viviane e Guilherme entraram no clima da festa e se fantasiaram junto com o filho. Os três apareceram com looks combinando e inspirados no tema do desenho.

“É com muita alegria que comemoramos o segundo aninho do nosso maior presente! Viva o Joaquim!”, disse ela na legenda. Atualmente, a atriz está no elenco da novela Volta Por Cima, que é a nova novela das 7 da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo rebate rumores

A atriz Viviane Araujo marcou presença no Rock in Rio na noite de sexta-feira, 20, e aproveitou para desmentir alguns rumores que estava circulando sobre o carnaval de 2025. Ela é a rainha de bateria da escola de samba Salgueiro há 18 anos e os boatos diziam que ela poderia sair do posto. Porém, ela negou e perdeu a paciência ao desmentir os rumores.

“Não tem isso, não existe [saída]. E todo ano falam isso. Por quê? Por que eu já tenho tantos anos de Salgueiro? Por que eu já estou com tantos anos?”, afirmou ela ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

Inclusive, ela questionou a fonte dos boatos. “Da escola não sai, de mim não sai. Quem fala isso? Procuro não absorver essas coisas porque realmente não sai da Escola, não sai de mim. Então está tudo bem, e é isso”, disse ela, e completou: “Não sei porque as pessoas ficam perguntando ‘quando é que você via sair? Eu não sei! Quando estiver na hora, vou falar: gente, estou saindo. As pessoas não precisam ficar falando porque não existe isso”.