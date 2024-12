Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos nos bastidores da Globo: 'Festa linda'

Apresentadora da Record, Ticiane Pinheiro marcou presença no 'Melhores do Ano 2024', na Globo, ao lado do marido, César Tralli

Ticiane Pinheiro está na lista de celebridades que marcaram presença no 'Melhores do Ano 2024', ocorrido no domingo, 15, na TV Globo. Apresentadora da Record TV, ela esteve na emissora para prestigiar de perto o marido, César Tralli, vencedor da categoria Jornalismo.

Após a atração, Ticiane usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros inéditos nos bastidores do prêmio. Esbanjando simpatia, a comunicadora posou ao lado de famosos como Luciano Huck, William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, Ivete Sangalo, Simone Mendes, Paulo Vieira, entre outros.

Em meio ao carrossel de fotos selecionadas por Tici, a apresentadora incluiu um clique para lá de especial com Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, filhas de Silvio Santos (1930-2024), que também estiveram presentes no evento da Globo.

"Um pouco dessa festa linda de hoje dos ‘Melhores do Ano’!!! Fechando com chave de ouro… Meu amor é BICAMPEÃO", escreveu a artista na legenda da postagem, celebrando a vitória de César Tralli. Nos comentários, diversos amigos e admiradores de Ticiane Pinheiro deixaram mensagens carinhosas ao casal.

"Fotos lindas, amei irmã. Parabéns para meu cunhado querido César Tralli, melhor jornalista do Brasil. Troféu merecidissimo", comemorou Kiki Pinheiro, irmã de Tici. "Que lindos! Foi emocionante o discurso do Tralli! Tanto ele, quanto você, merecem todas as bênçãos possíveis sobre essa linda família!", disse um internauta. "Fotos lindas! Que dia especial!", falou outro.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que Ticiane Pinheiro participa de um programa na TV Globo este ano. Em junho, a apresentadora do 'Hoje em Dia' esteve no 'Domingão com Huck' e, junto com Tralli, formou o júri do quadro 'Dança dos Famosos'.

