Lívia Andrade revela presente deixado por Patrícia Abravanel em camarim da Globo

A TV brasileira ganhou mais um momento histórico no último domingo, 15! Isso porque, o 'Melhores do Ano 2024', exibido na TV Globo, contou com a presença especial de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024) no palco do evento.

Durante a atração, apresentada por Luciano Huck no 'Domingão', Patrícia falou sobre o legado do pai, que recebeu uma bela homenagem. A herdeira de Silvio, que avistou Lívia Andrade na plateia de convidados, ainda revelou que havia deixado um presente para ela no camarim.

Para quem não sabe, Lívia trabalhou no SBT por muitos anos ao lado de Silvio Santos e era bastante querida pelo comunicador. Ela, que deixou a emissora em 2020, esteve ao lado de Patrícia Abravanel por cerca de 10 anos no Jogo dos Pontinhos, um dos quadros do 'Programa Silvio Santos'.

Após o 'Melhores do Ano' chegar ao fim, Lívia contou ao público o que ganhou da antiga colega de trabalho. Por meio de seus stories no Instagram, a loira filmou uma sacola com o logo do SBT recheada de presentes especiais, incluindo um boneco de Silvio Santos e um relógio com a voz do apresentador eternizada.

"Sei que todos estão curiosos. Veio um Sisi que amei muito, um perfume da Jequiti e um relógio com a voz do Silvio. Muito especial. Ah, e também veio um aviãozinho", revelou ela. No registro, ainda foi possível ler o cartão escrito por Patrícia: "Lívia, muito feliz por sua trajetória. Continue nessa missão linda de levar alegria, brilhando cada vez mais".

