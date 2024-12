TV / Campeões

Melhores do Ano: Veja a lista completa de vencedores em 2024

A entrega do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, aconteceu na noite deste domingo, 15, e celebrou os talentos da Globo. Veja a lista

Larissa Bocchino, Juan Paiva e Cesar Tralli - Fotos: Globo / Beatriz Damy