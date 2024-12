Ticiane Pinheiro e César Tralli prestigiam a filha em festa na escola

Em apresentação de fim de ano na escola da filha, Ticiane Pinheiro e César Tralli marcam presença e encantam ao mostrarem momento

Em meio a uma rotina agitada e uma agenda cheia de compromissos, os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli deram um jeito de prestigiar a filha, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, em sua apresentação na escola.

Nesta quarta-feira, 11, no período da manhã, a jornalista se gravou indo com a herdeira e com o marido para o evento especial. Toda contente, Manuella apareceu usando um look vermelho e radiante ao lado de seus pais.

César Tralli surgiu com uma caixa na mão e óculos escuros enquanto a loira foi gravando a caminhada deles até o local da apresentação no colégio. "Hoje tem apresentação na escola da Manu", contou ela sobre o compromisso.

É bom lembrar que a caçula de Ticiane Pinheiro entrou na instituição americana, a mesma que Rafaella Justus, as netas de Roberto Justus e a filha mais nova dele estudam, este ano após se praparar com um curso de inglês.

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.

