Conheça a filha do apresentador da Globo que abandonou jornal para ver a bebê nascer

O apresentador Breno Cabral deu o que falar na internet nesta quinta-feira, 19, ao abandonar o telejornal ao vivo para ver a filha nascer. Ele faz parte da equipe do jornal Bom Dia Amazonas, em Manaus, e ficou emocionado ao receber a notícia de que a esposa entrou em trabalho de parto. Então, ele contou para os telespectadores que ia embora para não perder o nascimento da herdeira. Agora, o profissional apresentou sua filha, Maria Eduarda, para os fãs.

Em um post no Instagram, Breno mostrou a primeira foto da filha e se declarou para a menina.

"Oi, pexual! A Maria Eduarda chegou! Dia desses um colega me apresentou esse poema enjoadinho de Vinicius de Moraes: […] Filhos? Filhos / Melhor não tê-los / Noites de insônia / Cãs prematuras / Prantos convulsos / Meu Deus, salvai-o! / Filhos são o demo / Melhor não tê-los / Mas se não os temos / Como sabê-los? / Como saber / Que macieza / Nos seus cabelos / Que cheiro morno / Na sua carne / Que gosto doce / Na sua boca! / Chupam gilete / Bebem xampu / Ateiam fogo / No quarteirão / Porém, que coisa / Que coisa louca / Que coisa linda / Que os filhos são!", disse ele.

Vale lembrar que o apresentador também é pai de Maria Alice, de 2 anos.

O vídeo que viralizou

Durante o telejornal da Globo, Breno Cabral avisou que deixaria o comando do telejornal para poder acompanhar a chegada da herdeira. "Desculpa agora a voz embargada, desde já, é porque eu acabei de receber uma ligação agora e vou sair do jornal. Acho que Maria Eduarda vem chegando aí e que emoção! Meu Deus do céu!", declarou ele.

"Então, eu vou sair agora, no meio do jornal, e vou correndo para o hospital. Carolina França vai seguir com você no 'Bom Dia, Amazonas', tocando as informações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e logo mais a gente conhece o rostinho da Maria Eduarda, tá bom? Obrigado, viu, Carlinha?", completou Breno Cabral, passando o comando do noticiário para a colega.