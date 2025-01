Animada com a boa recepção do público, a apresentadora Eliana comemorou o sucesso de 'The Masked Singer', que segue batendo recordes de audiência

Comandado por Eliana, o programa The Masked Singer Brasil alcançou um novo recorde de audiência nesta temporada! No último domingo, 26, a atração registrou 11 pontos de audiência e 22% de participação em São Paulo, além de resultados igualmente positivos em outras regiões: 12 pontos e 24% no Rio de Janeiro e os mesmos 11 pontos e 22% no PNT (Painel Nacional de Televisão).

Desde sua estreia, o programa da TV Globo tem se consolidado como líder absoluto da TV aberta, se destacando como um dos maiores sucessos da programação. Em entrevista à colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, Eliana compartilhou sua alegria com a calorosa recepção do público, que tem contribuído para o êxito do programa, coincidindo também com a comemoração dos 20 anos de sua carreira.

“A recepção do público tem sido maravilhosa. É muito legal celebrar meus 20 anos aos domingos dessa forma, com uma resposta tão favorável do telespectador, sabe? Colocamos muito trabalho, dedicação e talento nessa nova temporada do ‘Masked’. Então o retorno positivo e a liderança na audiência me dão a sensação de que tudo está acontecendo como deveria acontecer, exatamente como sonhamos lá no início da produção da temporada”, celebrou a apresentadora.

Eliana reage após eliminação de Sandra Annenberg

A jornalista Sandra Annenberg foi a segunda famosa a ser eliminada da nova temporada do reality The Masked Singer Brasil, da TV Globo. Após deixar a competição musical, a comunicadora recebeu um comentário de Eliana, apresentadora do programa.

"Nem eu acreditei! E você?", escreveu Sandra Annenberg, na legenda de um vídeo em que mostra detalhes de sua fantasia. "Obrigada, querida! Você brilhou muito", reagiu Eliana, deixando um comentário na publicação.

A temporada especial relembra personagens clássicos de tramas da Globo, como comemoração do aniversário da emissora. A jornalista vestia a fantasia de Carminha, inspirada pela icônica vilã da novela Avenida Brasil (Globo, 2012).

