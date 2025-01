Carminha é desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'; saiba quem é!

Após disputar com a personagem Jade, da novela 'O Clone', a Carminha, de 'Avenida Brasil', foi desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'

Neste domingo, 19, a personagem Carminha foi desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'. Para a surpresa da apresentadora Eliana, dos jurados, Belo, Tata Werneck, Tony Ramos, Dani Calabresa e do público, a jornalista Sandra Annenberg estavam homenageando à vilã de 'Avenida Brasil'.

Após ser desmascarada, a apresentadora do 'Globo Repórter' falou sobre sua participação na atração. "Foi muito divertido! Uma experiência inesquecível e um desafio gigantesco! Não só pela novidade de 'cantar' (não sou lá muito afinada…) mas, principalmente, pela dificuldade em 'vestir' (literalmente) o personagem", disse Sandra.

"Me dediquei, levei a sério, embora estivesse o tempo todo me divertindo muito, rindo de mim mesma de me ver naquela situação e me perguntava: o que estou fazendo aqui? E aí me lembrava porque tinha aceitado o convite: porque queria me divertir e ter uma experiência única! Isso nunca mais vai acontecer na minha vida, aproveitei a oportunidade como nunca!", acrescentou.

Annenberg também falou sobre os desafios do programa. "A fantasia e a grande máscara eram bastante pesadas e quentes, era muito difícil me movimentar e enxergar bem. Foi um daqueles perrengues que a gente faz, se pergunta por que aceitou e depois só dá muita risada. Me diverti horrores! Na hora de gravar as músicas eu tentava alterar um pouco minha voz… o que é quase impossível. Acho que por isso fui desmascarada logo de cara! Minha voz é muito conhecida, marcante… costumo dizer que quando estou numa fila de farmácia e começo a falar, as pessoas que estão à minha frente procuram para ver se tem uma TV ligada", completou.

Ruth e Raquel são desmascaradas no The Masked Singer

O The Masked Singer Brasil, com apresentação de Eliana, estreou no último domingo, 12, e as personagens Ruth e Raquel, da novela Mulheres de Areia (1993), foram desmascaradas. As fantasias desmascaradas abrigavam dois ícones dos anos 1990: Scheila Carvalho e Sheila Mello, as dançarinas do grupo É o Tchan!.

"O maior desafio era dançar com a fantasia que limitava o campo de visão e também dificultava a minha respiração", contou Scheila Carvalho, a Ruth. "Foi uma experiência única e cheia de emoção! Escrever mais essa história de alegria e brincadeira ao lado de alguém tão especial na minha vida, que é a Scheila Carvalho, foi incrível. E, ainda por cima, conhecer pessoas tão incríveis que, por algum motivo misterioso, acreditaram na minha cantoria (risos). Foi divertido demais!", disse Sheila Mello.

