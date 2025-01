Eliana reage após eliminação de Sandra Annenberg em reality show: 'Querida'

Sandra Annenberg deixou o reality The Masked Singer Brasil neste domingo, 19, e mostrou em seu Instagram um vídeo da fantasia

A jornalista Sandra Annenberg(56) foi a segunda famosa a ser eliminada da nova temporada do reality The Masked Singer Brasil(Globo). Após deixar a competição musical, a comunicadora recebeu um comentário de Eliana(52), apresentadora do programa.

"Nem eu acreditei! E você?", escreveu Sandra Annenberg , na legenda de um vídeo em que mostra detalhes de sua fantasia. "Obrigada, querida! Você brilhou muito", reagiu Eliana, deixando um comentário na publicação.

A temporada especial relembra personagens clássicos de tramas da Globo, como comemoração do aniversário da emissora. A jornalista vestida a fantasia de Carminha, inspirada pela icônica vilã da novela Avenida Brasil (Globo, 2012).

Também na web, a apresentadora do Globo Repórter agradeceu pela oportunidade e relembrou sua trajetória no programa. "Foi muito divertido! Uma experiência inesquecível e um desafio gigantesco! Não só pela novidade de 'cantar' (não sou lá muito afinada…) mas, principalmente, pela dificuldade em 'vestir' (literalmente) o personagem."

"Me dediquei, levei a sério embora estivesse o tempo todo me divertindo muito, rindo de mim mesma de me ver naquela situação e me perguntava: o que estou fazendo aqui? E aí me lembrava porque tinha aceitado o convite: porque queria me divertir e ter uma experiência única! Isso nunca mais vai acontecer na minha vida, aproveitei a oportunidade como nunca", completou.

Sua filha, Elisa Annenberg-Paglia (21) também comentou sobre a passagem da mãe no programa em suas redes sociais. Ela compartilhou um vídeo em que contava uma fofoca para sua amiga, e, neste domingo, revelou que estava falando sobre a participação da mãe no reality.

"Melhor prazer poder contar", escreveu a estudante de teatro, na legenda da publicação. "Queria ter ouvido o papo", respondeu Annenberg, que também deixou uma sequência de emojis chorando de rir nos comentários do vídeo.

