Eliana abre álbum de férias no Japão com o marido e os dois filhos

A apresentadora Eliana encantou ao compartilhar novos registros de suas férias no Japão ao lado do marido e dos filhos: 'Que família linda'

Eliana está aproveitando bastante o início de 2025! A apresentadora, que saiu de férias após gravar alguns programas como 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo, e 'Saia Justa', exibido no GNT, desembarcou no Japão com a família para curtir os dias de descanso e renovar as energias.

Na noite de segunda-feira, 27, Eliana usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua viagem com o marido, Adriano Ricco, e os dois filhos, Arthur, de 13 anos, e Manuela, de 7. Apesar do frio que está fazendo no local, o quarteto se agasalhou e realizou um passeio turístico.

Em seu perfil oficial no Instagram, Eliana abriu o álbum de fotos ao lado da família durante o momento de diversão. Nos cliques, a apresentadora esbanjou alegria ao posar com o companheiro e os dois herdeiros.

"Bom dia por aqui, boa noite por aí", escreveu a artista na legenda da postagem, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas. "Que demais! Que vocês aproveitem bastante!", disse uma seguidora. "Ah meu Deus, que família linda", falou outra.

Confira as fotos de Eliana em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana reage após eliminação de Sandra Annenberg em reality show

A jornalista Sandra Annenberg foi a segunda famosa a ser eliminada da nova temporada do reality The Masked Singer Brasil, da Globo. Após deixar a competição musical, a comunicadora recebeu um comentário de Eliana, apresentadora do programa.

"Nem eu acreditei! E você?", escreveu Sandra Annenberg, na legenda de um vídeo em que mostra detalhes de sua fantasia. "Obrigada, querida! Você brilhou muito", reagiu Eliana, deixando um comentário na publicação.

A temporada especial relembra personagens clássicos de tramas da Globo, como comemoração do aniversário da emissora. A jornalista vestia a fantasia de Carminha, inspirada pela icônica vilã da novela Avenida Brasil (2012).

Leia também: Eliana celebra estreia na Globo e agradece apoio da mãe