Melhores do Ano: Luciano Huck abre álbum de fotos nos bastidores da Globo

Após dividir o palco do prêmio Melhores do Ano com Patricia Abravanel, Luciano Huck comparitlhou fotos da noite especial

Após dividir o palco do prêmio Melhores do Ano com Patricia Abravanel, Luciano Huck usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para compartilhar fotos da noite especial. Na publicação, ele reuniu registros ao lado da apresentadora e com os convidados da premiação. E também destacou o legado de Silvio Santos (1930-2024), um dos homenageados do programa, para a televisão brasileira.

"Fazer televisão é uma profissão de fé no poder de conectar pessoas. Domingo, tivemos uma noite de celebração. De união. Lá atrás, o Silvio Santos mostrou ao Brasil como é possível unir pais, filhos e avós no mesmo sofá diante da mesma TV. E é por isso que a gente se uniu em um único sinal, Globo e SBT", escreveu Huck na legenda da publicação.

Durante o Melhores do Ano, Patrícia Abravanel foi ao palco do Domingão para receber uma homenagem ao pai. Em um momento histórico, Globo e SBT transmitiram o mesmo programa simultaneamente. Para celebrar e homenagear Silvio Santos, Huck e Patrícia lançaram aviões de dinheiro para a plateia.

"Muito mais que um sinal de transmissão, é um sinal de que, sim, podemos estar sempre buscando o que nos conecta, o que nos une e não o que nos separa. Essa é a TV em que eu acredito. E, mais do que isso, esse é o Brasil em que eu acredito", escreveu o apresentador.

Melhores do Ano: Como foi a audiência da premiação da Globo?

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atração obteve a sua maior audiência desde 2017 no Rio de Janeiro, quando ainda era comandado por Fausto Silva. Em comparação à edição do ano anterior, o programa cresceu em +13% (+2 pontos) de audiência, com 18 pontos e 35% de participação na capital carioca.

Já em São Paulo, o prêmio marcou 14,2 pontos com 30% de participação, ultrapassando a audiência das edições de 2023 (14,0 pontos) e 2021 (13,9 pontos) e igualando com a de 2022.

