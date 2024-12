Melhores do Ano: Veja os looks dos famosos para a premiação

Globo reúne atores, atrizes, cantores e mais celebridades na entrega do prêmio Melhores do Ano no Domingão com Huck. Veja os looks

Chegou o grande dia! A premiação do Melhores do Ano, da Globo, aconteceu neste domingo, 15, durante o programa Domingão com Huck, sob o comando de Luciano Huck. O evento foi apresentado ao vivo para que evitassem o vazamento dos resultados das categorias antes da exibição na TV. Com isso, a emissora reuniu grandes talentos para a gravação especial.

Entre os convidados estavam Larissa Bocchino, Dona Déa, Lívia Andrade, Juan Paiva, Daphne Bozaski, Ed Gama, Marcos Palmeira e mais artistas que fizeram projetos na Globo ao longo do último ano.

As estrelas capricharam em seus looks para a noite de gala, com modelitos brilhantes, outros pretos básicos e ainda alguns detalhes coloridos. Confira tudo nas fotos abaixo!

Ticiane Pinheiro torce pelo marido, Cesar Tralli

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para deixar registrado o orgulho e admiração que sente pelo marido, Cesar Tralli, que foi novamente indicado ao prêmio 'Melhores do Ano', do 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da Record TV postou uma foto em que aparece ganhando um beijo no rosto de Tralli e escreveu uma bela declaração ao jornalista, que comanda o 'Jornal Hoje'.

"Troféu 'Melhores do Ano' como melhor jornalista... sim, meu marido, Cesar Tralli, está concorrendo novamente, e eu estou cheia de orgulho, porque vejo o quanto ele se dedica e é apaixonado pela sua profissão, busca se aprimorar a cada dia, porque ama seu público. Te amo meu amor, você já é nosso campeão em todos os aspectos pra nossa família!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Cesar Tralli está disputando a categoria 'Jornalismo' ao lado de Maju Coutinho, que apresenta o 'Fantástico', e William Bonner, que comanda o 'Jornal Nacional'.