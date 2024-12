Melhores do Ano: Saiba como foi a audiência da premiação da Globo

A premiação do Melhores do Ano, da Globo, aconteceu neste domingo, 15, durante o programa Domingão com Huck. Saiba como foi a audiência

A premiação do Melhores do Ano, da Globo, aconteceu neste domingo, 15, durante o programa Domingão com Huck, sob o comando de Luciano Huck. O evento, que foi ao ar ao vivo para impedir o vazamento dos resultados das categorias antes da exibição na TV, rendeu bons índices na audiência.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, a atração obteve a sua maior audiência desde 2017 no Rio de Janeiro, quando ainda era comandado por Fausto Silva. Em comparação à edição do ano anterior, o programa cresceu em +13% (+2 pontos) de audiência, com 18 pontos e 35% de participação na capital carioca.

Já em São Paulo, o prêmio marcou 14,2 pontos com 30% de participação, ultrapassando a audiência das edições de 2023 (14,0 pontos) e 2021 (13,9 pontos) e igualando com a de 2022. Entre os convidados estavam Larissa Bocchino, Dona Déa, Lívia Andrade, Juan Paiva, Daphne Bozaski, Ed Gama, Marcos Palmeira e mais artistas que fizeram projetos na Globo ao longo do último ano. Veja aqui os looks dos famosos para a premiação.

Patricia Abravanel brilha na Globo

Durante a atração, Luciano Huck recebeu Patricia Abravanel no palco da premiação para homenagear o pai dela. Com alegria e celebração, os dois falaram sobre a importância de Silvio Santos (1930-2024) para a TV aberta no Brasil. “A TV brasileira não seria o que é hoje sem Silvio santos. A gente não poderia deixar de homenagear o maior de todos”, disse Huck.

E Patricia completou o colega de profissão. “É algo histórico. Estamos fazendo história na TV. Nesse momento, estamos simultaneamente no SBT e na rede Globo. É algo surreal, nunca aconteceu antes. E é Silvio Santos ainda fazendo história”, disse ela, e ainda brincou sobre outra empresa da família Abravanel. "Eu já distribui Jequiti para a Globo inteira”.

