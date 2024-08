Fotógrafo do SBT emociona com fotos inéditas de Silvio Santos: 'Eterno'

Em homenagem emocionante, Gabriel Cardoso, um dos fotógrafos do SBT, mostrou registros inéditos de Silvio Santos na emissora; confira

Gabriel Cardoso, um dos fotógrafos oficiais do SBT, emocionou o público no domingo, 18, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros inéditos do apresentador Silvio Santos. Ícone da TV brasileira, o comunicador faleceu aos 93 anos no sábado, 17, em São Paulo.

Em seu Instagram oficial, Gabriel dividiu com os fãs de Silvio uma sequência de fotos e vídeos do apresentador no palco de seu programa dominical. Momentos do veterano nos bastidores da emissora também foram compartilhados com os internautas.

O fotógrafo aproveitou para realizar uma homenagem ao patrão e se mostrou realizado pela oportunidade em ter registrado grandes momentos de seu legado. "Obrigado Sr. Silvio Santos! Que honra ter fotografado o senhor! Desde que entrei no SBT, meu maior sonho era te conhecer e fotografar um programa seu…", iniciou Gabriel na legenda.

"Deus foi muito generoso em me proporcionar vários momentos fotografando o seu sorriso. Silvio Santos é o mestre da televisão! Silvio Santos é a alegria dos domingos! Sou grato pelo privilégio de fotografar o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel (ela é o senhor de saia e salto). Seu legado continua!!! A missão do PSS de levar alegria para as famílias brasileiras segue norteando nossos corações no SBT. Muito obrigado!!! Silvio Santos é eterno!!", completou ele.

Nos comentários, diversos admiradores do apresentador e empresário deixaram mensagens carinhosas e ressaltaram a grande falta que Silvio já está fazendo. "São através destas imagens que vamos poder matar a saudade! Obrigado por compartilhar conosco", agradeceu um internauta. "Silvio Santos, um ícone que iluminou nossas vidas. Gratidão eterna por tantos momentos de alegria", declarou outro.

Confira as imagens inéditas de Silvio Santos:

Homenagem emocionante para Silvio Santos no Cristo Redentor

Na noite do último domingo, 18, o Cristo Redentor se transformou no cenário de uma homenagem especial para Silvio Santos. Natural do Rio de Janeiro, o ícone da televisão brasileira foi celebrado com uma projeção que "vestiu" a famosa estátua com seus trajes característicos e contou com a presença de alguns de seus familiares.

Em um comunicado divulgado no site do santuário, a equipe explicou a decisão de realizar a projeção em homenagem a Silvio Santos: "Carioca e empreendedor, ele levou alegria a todos que encontrava e, durante décadas, uniu a família brasileira todos os domingos em frente à televisão", exaltaram o legado deixado pelo apresentador; confira mais detalhes da homenagem!