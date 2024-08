Tiago Abravanel revela como foi o enterro de Silvio Santos: ‘Simples'

Em entrevista no Fantástico, Tiago Abravanel revela como foi o último adeus para o avô, Silvio Santos, na manhã deste domingo, 18, em São Paulo

O ator Tiago Abravanel concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). A conversa foi gravada após ele voltar do enterro do comunicador em um cemitério israelita em São Paulo. Com isso, ele contou como foi a cerimônia de sepultamento do avô, que não quis velório.

"Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colega de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele… Foi muito especial porque foi como ele queria, simples, delicado, íntimo. Para que a gente faça a despedida do Senor Abravanel e para que o silvio Santos fique na nossa memória”, afirmou ele.

Então, ele lembrou de um trecho do discurso do rabino durante o enterro. “O rabino disse: 'Se o Silvio pudesse escolher um mundo novo, ele diria que fosse um mundo em que a gente não tivesse que brigar por nada, só ser feliz e celebrar”, declarou, e completou: "A música que ficou marcada pela história fala de quem ele era e o que ele acreditava, que do mundo a gente não leva nada e só precisa sorrir e cantar”.

Inclusive, ele contou que a família se reuniu no sábado, 17, após a morte de Silvio Santos. "Sem ostentação, sem alarde… Todo mundo junto se cuidando, se abraçando e lembrando de quem ele foi para cada um”, afirmou.

Então, Tiago agradeceu pela grande comoção em todo o Brasil durante o período de luto da família. "Conversei com a minha mãe antes da entrevista e ela agradeceu do fundo do coração e em nome das minhas tias e da Íris. A gente não tem palavras para agradecer tanto amor e afeto”, contou.

Além disso, Abravanel contou curiosidade sobre a vida do avô em seus últimos tempos de vida. "Agora mais pro fim, ele descobriu a internet. Ele estava na internet fazendo compras online. Ele compra as coisas mais inusitadas, como aquele tabuleiro que conversa com o copo, meio místico”, disse ele, e ainda entregou: "O meu avô adorava lavar a louça”.

Por fim, Tiago Abravanel contou que não era muito próximo de Silvio Santos na infância, mas eles se aproximaram quando o neto se tornou artista. "Eu nunca tive muita proximidade, infelizmente o Silvio avô, para mim, não foi tão presente, muito porque quando eu era criança ele já era o grande Silvio Santos. No dia que ele caiu no aquário, sabe quando a gente ouve a torcida de um time que ganhou? Foi a risada do meu condomínio inteiro do meu avô caindo no aquário de água. Conforme eu fui me profissionalizando, a gente foi nos aproximando. É como se eu tivesse entrado no mundo dele. Eu ouvia os conselhos, algo que não tive na infância”, afirmou.