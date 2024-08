Silvio Santos recebe homenagens de brasileiros em sua casa nos EUA

Casa de Silvio Santos na Flórida, nos Estados Unidos, recebeu a visita de brasileiros que deixaram homenagens ao apresentador; veja

O apresentador e empresário Silvio Santosganhou homenagens em diversos lugares do mundo. O artista faleceu no sábado, 17, por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza, aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar cerca de 15 dias internado.

Além de sua mansão no Brasil, o comunicador possuía uma casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde costumava passar suas férias. Brasileiros que residem no país não deixaram de prestar uma última homenagem a Silvio e deixaram flores na entrada da residência.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, um fã do apresentador mostra o momento em que leva um vaso de flores até o local. Nas imagens, é possível perceber que diversos outros brasileiros já haviam passado por lá.

"É, Silvio, essa casa não será a mesma sem você, vamos sentir muito sua falta. E aqui o pessoal está trazendo flores na casa do Silvio. Passávamos toda hora aqui só para ver se encontrávamos ele e dávamos um tchau. Sempre com um sorriso, sempre tratando a gente muito bem", declarou o autor do registro.

No Brasil, o apresentador foi homenageado em todas as emissoras, que alteraram suas programações de última hora para se despedir do maior ícone da TV. Na noite de domingo, 18, o 'Fantástico', da TV Globo, mostrou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, "vestindo" os seus trajes característicos.

Confira a homenagem de brasileiros nos EUA para Silvio Santos:

🚨VEJA: Brasileiro que mora nos Estados Unidos mostra flores que os fãs de Silvio Santos estão deixando em frente a casa do apresentador no país. pic.twitter.com/Az7xNx3Owa — CHOQUEI (@choquei) August 18, 2024

Marido de Tiago Abravanel homenageia Silvio Santos

Marido do ator Tiago Abravanel, Fernando Poli realizou uma bela homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu no sábado, 17, aos 93 anos. Em suas redes sociais, ele reuniu algumas fotos ao lado do avô do companheiro e agradeceu pela oportunidade de ter trabalhado com o comunicador.

Nas imagens escolhidas por Fernando, Silvio Santos aparece sorridente em momentos descontraídos em família ao lado do casal e da filha mais velha, Cintia Abravanel, mãe de Tiago; confira mais detalhes!