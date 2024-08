Família de Silvio Santos participa de homenagem emocionante no Cristo Redentor

No Rio de Janeiro, Cristo Redentor é palco de homenagem com projeção especial e emociona familiares de Silvio Santos

Na noite do último domingo, 18, o Cristo Redentor se transformou no cenário de uma homenagem especial para Silvio Santos. Natural do Rio de Janeiro, o ícone da televisão brasileira foi celebrado com uma projeção que "vestiu" a famosa estátua com seus trajes característicos e contou com a presença de alguns de seus familiares.

Em um comunicado divulgado no site do santuário, a equipe explicou a decisão de realizar a projeção em homenagem a Silvio Santos: “Carioca e empreendedor, ele levou alegria a todos que encontrava e, durante décadas, uniu a família brasileira todos os domingos em frente à televisão”, exaltaram o legado deixado pelo apresentador.

Entre os registros publicados nas redes sociais, Cintia Abravanel, uma das seis herdeiras do apresentador, marcou presença acompanhada por seu filho, Tiago Abravanel, e pelo genro, Fernando Poli. Eles posaram ao lado do Padre Omar, reitor responsável pelo santuário e pela organização das homenagens no cartão-postal mais famoso do Brasil.

Já no perfil do SBT, a emissora agradeceu o tributo: “Uma linda homenagem feita ao nosso querido Silvio Santos no Cristo Redentor. Obrigado”, escreveram com discrição. Vale destacar que além da homenagem póstuma ao apresentador, que morreu no último sábado, 17, outros famosos já receberam projeções em vida.

Em 2016, Ivete Sangalo realizou show exclusivo debaixo do monumento e recebeu uma projeção temática. Em 2017, quem ganhou homenagem do monumento foi o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, que comemorava 20 anos de vitória marcante no Grand Slam. No ano passado, Taylor Swift também recebeu um tributo ao desembarcar no Rio de Janeiro.

Tiago Abravanel revela como foi o enterro de Silvio Santos:

Antes de participar da homenagem no Cristo Redentor, o ator Tiago Abravanel concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). A conversa foi gravada após ele voltar do enterro do comunicador em um cemitério israelita em São Paulo. Tiago compartilhou detalhes sobre a cerimônia de sepultamento de seu avô.

"Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colega de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele… Foi muito especial porque foi como ele queria, simples, delicado, íntimo. Para que a gente faça a despedida do Senor Abravanel e para que o silvio Santos fique na nossa memória”, afirmou ele.