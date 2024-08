Filha de Silvio Santos faz post sobre família uma semana após a morte do pai

Morte de Silvio Santos completou uma semana neste sábado, 24, e a filha mais velha dele, Cintia Abravanel, exibiu um recado sobre família

Filha mais velha de Silvio Santos, a artista plástica Cintia Abravanel compartilhou uma mensagem sobre família no dia em que completou uma semana da morte do seu pai. O apresentador faleceu no sábado da semana passada, dia 17 de agosto, aos 93 anos de idade. Agora, ela exibiu um recado sobre a ligação especial entre os parentes.

A mensagem dizia: “Família. Como galhos de uma árvore, todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma”.

Cintia é fruto do primeiro casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira, conhecida como Cidinha.

Filho de Cintia Abravanel, Tiago Abravanel, falou sobre o enterro do avô

O ator Tiago Abravanel concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). A conversa foi gravada após ele voltar do enterro do comunicador em um cemitério israelita em São Paulo. Com isso, ele contou como foi a cerimônia de sepultamento do avô, que não quis velório.

"Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colega de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele… Foi muito especial porque foi como ele queria, simples, delicado, íntimo. Para que a gente faça a despedida do Senor Abravanel e para que o silvio Santos fique na nossa memória”, afirmou ele.

Então, ele lembrou de um trecho do discurso do rabino durante o enterro. “O rabino disse: 'Se o Silvio pudesse escolher um mundo novo, ele diria que fosse um mundo em que a gente não tivesse que brigar por nada, só ser feliz e celebrar”, declarou, e completou: "A música que ficou marcada pela história fala de quem ele era e o que ele acreditava, que do mundo a gente não leva nada e só precisa sorrir e cantar”.

Inclusive, ele contou que a família se reuniu no sábado, 17, após a morte de Silvio Santos. "Sem ostentação, sem alarde… Todo mundo junto se cuidando, se abraçando e lembrando de quem ele foi para cada um”, afirmou.