Ana Paula Arósio esbanja simpatia ao ser fotografada no aeroporto

Longe da TV há 15 anos, Ana Paula Arósio é vista no aeroporto com os cabelos grisalhos e look confortável. Veja as novas fotos da atriz

Ana Paula Arósio no aeroporto - Foto: Webert Belício / AgNews