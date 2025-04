Nadja Haddad revela que filho usará órtese: 'Precisamos corrigir'

A apresentadora Nadja Haddad mostrou nas redes sociais o filho, José, realizando um exame de rotina e deu detalhes sobre o uso da órtese

Nadja Haddad usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para contar que o filho, José, fruto de seu relacionamento com Danilo Joan, estava realizando alguns exames.

Através dos Stories, a apresentadora do Bake Off Brasil, do SBT, mostrou o filho fazendo um eletroencefalograma, exame que registra a atividade elétrica do cérebro, e confessou que o maior desafio era mantê-lo dormindo do início ao fim.

"Desafio do dia: manter José dormindo para fazer eletroencefalograma. Exame de rotina onde ele tem que permanecer dormindo do começo ao fim", explicou a famosa na legenda.

Em seguida, Nadja mostrou José com a fisioterapeuta e contou que ele vai precisar usar uma órtese, dispositivo externo que ajuda a alinhar, estabilizar, ou corrigir partes do corpo. "E a novidade no look do gato... Josezinho vai ter que usar órtese nos pezinhos. O olhar de julgamento para fisioterapeuta e pra órtese kkkkk", disse ela.

A apresentadora deu detalhes sobre o uso. "O José, por ter ficado muito tempo na incubadora, ficou com os pés em ponta. Precisamos corrigir esse ângulo dos pezinhos para não dificultar o aprendizado para ele caminhar. A fisioterapia tem ajudado muitíssimo e a órtese veio para ajudar mais ainda. Depois explico melhor", completou.

Confira:

Nadja Haddad atualiza fãs sobre o filho - Foto: Instagram

Nadja Haddad passa por cirurgia

A apresentadora Nadjad Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, revelou que passou por uma cirurgia no último final de semana. Ela realizou um procedimento cirúrgico no abdômen para fechar a diástase e remover uma hérnia umbilical, sendo que ambas surgiram após a gestação. Nadja teve filhos gêmeos, José e Antônio, em 2024. O bebê Antônio faleceu com poucas semanas de vida e o bebê José ficou alguns meses na UTI Neonatal, mas já está em casa com a família.

Durante sua recuperação do pós-parto, ela descobriu a diástase e a hérnia em uma consulta médica e decidiu procurar um cirurgião para resolver a questão antes que se tornasse uma complicação de saúde. Nas redes sociais, a comunicadora contou os detalhes que a levaram para a cirurgia e como está sendo sua recuperação. Veja o relato!

