Resposta afiada de repórter da Globo a vigilante repercute na web: 'Tapa na cara'

O repórter do Bom Dia DF, da Globo, Geraldo Becker, se viu diante de uma situação desconfortável durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira, 9

O repórter do Bom Dia DF, Geraldo Becker, se viu diante de uma situação desconfortável durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira, 9, no telejornal matinal da Globo. Enquanto cobria a crise na saúde pública diretamente de um hospital infantil no Distrito Federal, ele foi impedido por um segurança de entrar na unidade e respondeu de forma direta ao vigilante.

“Mais um vigilante pedindo pra gente não entrar. Eu entrei porque justamente porque uma vigilante veio impedir a imprensa de abordar um paciente aqui e gravar aqui fora”, iniciou o jornalista, ao ser abordado por outro vigilante.

E ele complementou: "Então eu entrei justamente para mostrar que vigilante tem que cuidar do patrimônio e não do repórter e da paciente. Quem tem que cuidar da paciente é médico. Obrigado pela particpação aqui pelo menos para me ouvir”.

E o momento repercurtiu na web. "Geraldo Becker é um príncipe, educadíssimo, se ele se estressou é pq o negócio foi tenso", opinou uma. "Vigilante só levando atoa, cumprindo o que lhe é mandado. Quem é CLT sabe bem disso", falou outra. "Gostei do tapa na cara que o repórter deu neste vigilante. Se tivesse quieto fazendo seu trabalho não teria levado", opinou mais uma.

Veja como foi o momento:

Jantar às 8h da manhã?! 🫣 Repórter da Globo é barrado por vigilante ao tentar entrar em hospital, e rebate ao vivo



📹: @tvglobopic.twitter.com/336R3ZD1ld — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 9, 2025

Recentemente, o repórter Lisboa Júnior, da TV Bahia, afiliada da TV Globo, passou por um momento difícil enquanto fazia uma transmissão ao vivo do Subúrbio Ferroviário, no bairro Fazenda Coutos, em Salvador. Ele ficou no meio de um tiroteio e precisou se esconder em uma padaria próxima. Veja como foi.

