Zé Felipe surge com conjuntivite: 'Coceirinha no olho'

O cantor Zé Felipe apareceu em suas redes sociais na última quinta-feira, 10, com o olho inchado e avermelhado por causa de uma conjuntivite. Sua filha do meio, Maria Flor, havia sido diagnosticada com o mesmo problema nos olhos alguns dias antes. Levando a situação com bom humor, o artista entrou na brincadeira.

“Olhinho com conjuntivite, mas o pau quebra da mesma forma meus amigos”, comentou o marido de Virginia Fonseca.

Durante um encontro com alguns artistas, o filho de Leonardo compartilhou nos stories um clique ao lado de Wesley Safadão. “A foto de longe que ele tá com conjuntivite” , escreveu Safadão.

Logo depois, o artista entrou na brincadeira e disse: “Quero mandar um beijo que teve comigo, Safadão, Natanzinho Lima, meu pai, Tiago Carvalho, todo mundo. Uma coceirinha no olha uma semana lembrando aqui do cantor [risos]”.

Zé Felipe surge com conjuntivite ao "lado" de Wesley Safadão - Foto: Reprodução/Instagram

O que é a conjuntivite?

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou um vídeo da filha do meio, a pequena Maria Flor, nas redes sociais, na última segunda-feira, 7, que chamou bastante a atenção dos internautas. A menina surgiu nas imagens com os olhos avermelhados e inchados e a mamãe coruja revelou o diagnóstico da herdeira. "Tadinha gente, está com conjuntivite”, disse a famosa, na legenda da publicação nos stories do Instagram, sem dar mais detalhes sobre o quadro da criança. Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato detalha a doença.

Segundo o especialista, a conjuntivite é um processo inflamatório. É uma inflamação da camada superficial e transparente que recobre a parte branca do olho e, diante dessa inflamação, ocorre a vermelhidão da região branca do olho.

