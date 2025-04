Médico explica diagnóstico de Evaristo Costa: 'Uma ameaça'

Ex-âncora do Jornal Hoje, Evaristo Costa foi internado em janeiro do ano passado após complicações de saúde

Evaristo Costa (48) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Cambridge, Inglaterra, em janeiro de 2024, com quadro de doença de Crohn, uma condição crônica que provoca inflamação no trato gastrointestinal, especialmente no intestino delgado e no cólon (intestino grosso).

O ex-âncora do Jornal Hoje precisou seguir um tratamento médico rigoroso para eliminar complicações que estavam interferindo na qualidade de vida do paciente. CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, que explica o problema de saúde do jornalista.

"É uma das chamadas doenças inflamatórias intestinais (DII), junto com a retocolite ulcerativa. A inflamação pode atingir camadas profundas da parede intestinal, levando a sintomas persistentes e impactando bastante a qualidade de vida", diz.

A especialista afirma que a causa exata da doença ainda não é completamente compreendida na Medicina. No entanto, ao que tudo indica está relacionada a uma resposta imune desregulada que pode ser prejudicial ao intestino.

"O sistema imunológico passa a atacar o próprio intestino, como se estivesse enfrentando uma ameaça. Isso pode ocorrer por uma combinação de fatores genéticos, ambientais, imunológicos e até do microbioma intestinal", destaca.

Nicoletti lista os principais fatores de risco para o diagnóstico que levou o apresentador a ficar internado no início do ano passado. Ele já chegou a declarar que ainda está aprendendo a lidar com as reações da condição.

História familiar da doença (parentes de primeiro grau com Crohn)

Tabagismo

Uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais (como ibuprofeno)

Alterações no equilíbrio das bactérias intestinais

Os sinais, é importante procurar ajuda médica para um diagnóstico preciso. A médica destaca que a dor abdominal persistente, diarréia crônica e perda de peso não intencional estão entre os sintomas mais comuns para doença de Crohn, diganosticada no jornalista.

LEIA TAMBÉM:Namorado de Sandy rompe o silêncio sobre acusações: ‘A alma em paz’