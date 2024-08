Tiago Abravanel fala sobre a morte do avô, Silvio Santos: ‘Tantas emoções’

Em depoimento no Domingão com Huck, Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, fala sobre o luto pelo avô: ‘Saudade que não dá para explicar’

O ator Tiago Abravanel concedeu um depoimento para o programa Domingão com Huck, da Globo, após a morte do avô, o apresentador Silvio Santos. Ele falou sobre a saudade que a família já está sentindo e enalteceu a trajetória de sucesso dele.

"Que dia de tantas emoções. Ontem foi o dia em que a gente se despediu dele, do nosso amado Silvio Santos, que eu tenho o privilégio de dizer que é meu avô. Uma mistura de muitas emoções, uma saudade que não dá para explicar”, disse ele.

E completou: "Muita gratidão pela história dele, por tanto que ele fez por tantas pessoas, juntando as famílias. Domingo é dia de alegria e a gente nomeia como alegria por causa dele. Ele faz parte da Nosa cultura, da construção da televisão, da sabedoria de falar com o povo brasileiro como ninguém, é uma mistura de muitas emoções. Assim como na musica dele, do mundo a gente não leva nada, vamos sorrir e cantar”.

Tiago é filho da primogênita de Silvio Santos, Cintia Abravanel.

Mensagem das filhas de Silvio Santos

Através do perfil do SBT no Instagram, as filhas do ícone da televisão - Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata - iniciaram uma nota oficial agradecendo pelo apoio que receberam após seu falecimento: “Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro. Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai”, disseram.

“Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele levava”, as herdeiras do comunicador prometeram se esforçar para manter a qualidade e a tradição da emissora.

Na sequência, a família agradeceu novamente e reafirmou seu compromisso: “Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também os amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares”, completaram o comunicado.