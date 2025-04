Luís Salém avalia mudanças em Vale Tudo: 'Do nosso jeito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luís Salém fala sobre viver o mordomo Eugênio em Vale Tudo e analisa mudanças para tornar novela contemporânea

Luís Salém(61) ficou afastado da Globo por dez anos, mas agora retorna com papel importante no remake de Vale Tudo, grande aposta da Globo que marca a comemoração de 100 anos da emissora. Na nova versão do sucesso de 1988, Salém dá vida ao mordomo Eugênio, originalmente interpretado por Sérgio Mamberti (1939-2021). Em entrevista à CARAS Brasil, o intérprete avalia mudanças na novela: “Do nosso jeito”, declara.

Reencontros e mudanças

Depois de uma década longe das novelas da Globo, Luís Salém retorna à emissora em um projeto especial: o remake de Vale Tudo, novela ícone de Gilberto Braga (1945-2021) que está sendo atualizada por Manuela Dias (47). “Eu tô super feliz de estar aqui”, resume o ator, entusiasmado com o reencontro e com a chance de homenagear uma obra que considera um marco da dramaturgia nacional.

No remake, Salém interpreta Eugênio, o mordomo da poderosa Odete Roitman (Débora Bloch), papel que eternizou o trabalho de Sérgio Mamberti na versão original. O ator, no entanto, frisa que sua abordagem será diferente.

“Eu tentei não fazer uma cópia do Eugênio, do Mamberti, que eu assistia, que está na lembrança da gente. Espero que consiga fazer um novo Eugênio nessa nova versão, do meu jeito, claro, com todo o carinho ao Mamberti”, comenta.

Relação com os Roitman

Um dos pontos centrais da trama de Eugênio é sua relação com a família Roitman. Para Salém, apesar das atualizações no texto, a essência autoritária da personagem continua presente. “Eu acho que a Odete continua sendo a Odete. É a Odete de Débora, mas é uma mulher que vive fora do Brasil, que tem seus costumes, suas manias, seus devaneios. Acredito que ela continue meio que indisposta com o mordomo dela, que não é um francês, não é um inglês, enfim, é um mordomo brasileiro”.

Apesar disso, ele antecipa que Eugênio manterá vínculos afetivos importantes dentro da casa dos Roitman, como com Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paola Oliveira). “Vai continuar essa parceria, sim, do Eugênio com a patroa dele, Dona Celina, mas acho que também vai ter uma ligação bem forte com a Helena, com a Heleninha Roitman”, conta.

Sobre Malu Galli (53), intérprete de Celina, ele elogia: “Trabalhar com atrizes bacanas, com pessoas tão gentis, educadas e talentosas, é sempre muito bom”.

Atualização do personagem

Com a nova leitura proposta por Manuela Dias, Eugênio também ganha uma função mais contemporânea dentro da trama. Salém explica que seu personagem deixa de ser apenas um serviçal para se tornar o gestor da casa dos Roitman. “Eu acho que o Eugênio agora é mais administrador. Ele serve também à família porque ele tem essa ligação afetuosa, mas ele está ali meio que como um administrador dessa casa toda, trabalhando ali, tomando conta de tudo”.

Essa mudança acompanha também o retrato atualizado da elite brasileira. “Acho que famílias como essas, milionárias, bilionárias, como a Odete, que é dona de uma companhia, acho que eles sempre mantêm uma certa tradição e não fazem muita coisa. São pessoas que são servidas, não vão à cozinha, enfim, são pessoas muito ricas”, reflete.

Mesmo com as mudanças, o ator confia plenamente na condução de Manuela. “Conheço a Manu desde menina, acompanho o trabalho dela, tenho a maior confiança no taco da autora, ela vai saber nos guiar por essas tramas, por essa trama, né? Vai dar tudo certo”.

Para ele, as transformações fazem parte de uma homenagem que respeita o original, mas que fala com o público de hoje: “Com certeza, a gente vai fazer desse jeito, do nosso jeito, desse jeito agora, do jeito de cada um”, conclui.

