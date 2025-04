Ex-BBBs se unem para ajudar Edilberto e Raissa após temporal destruir circo

Ex-BBBs ajudaram a divulgar a vaquinha de Edilberto e Raissa para a reconstrução do circo, que foi destruído após um forte temporal

O circo de Edilberto e Raissa ficou totalmente destruído após um forte temporal atingir a cidade de Tocantins, em Minas Gerais, nesta última quinta-feira, 10.

Para conseguir uma lona nova e voltar a se apresentar, o circense criou uma vaquinha online para arrecadar fundos e contou com o apoio dos ex-colegas do BBB 25 para a divulgação.

Após Gracyanne Barbosa se manifestar sobre o ocorrido, Aline, Eva, DiogoAlmeida, Matteus, Giovanna, Thamiris, João Gabriel, Marcelo, Arleane, Daniele Hypolito, Gabriel e Vilma compartilharam em suas redes sociais o link da vaquinha e pediram a ajuda dos fãs para a reconstrução do local.

Em entrevista ao gshow, Edilberto contou que está buscando alternativas para voltar com as apresentações. "Vou correr atrás de colegas de circo para ver se me emprestam uma lona para a gente voltar a trabalhar o quanto antes. Porque no Circo a gente costuma dizer que como a gente não tem um salário fixo, não podemos nos dar o luxo de ficar muito tempo parado", disse ele.

"Ninguém se machucou, que é o mais importante. Só perdemos a lona, som, cadeiras, essas coisas materiais. O resto a gente conquista, se Deus quiser. Em breve, estaremos de volta, na ativa", acrescentou ele.

Confira:

Ex-BBBs se mobilizam para ajudar Edy e Raissa - Foto: Instagram

Ex-BBBs se mobilizam para ajudar Edy e Raissa - Foto: Instagram

Ex-BBBs se mobilizam para ajudar Edy e Raissa - Foto: Instagram

Edilberto mostra circo destruído após temporal

Edilberto, ex-participante do BBB 25, usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que o seu circo foi destruído após o temporal que caiu na tarde desta quinta-feira, 10, em Tocantins, Minas Gerais.

O pai de Raissa mostrou a lona caída e falou sobre o estrago. "Caiu o circo Onix... Temporal e rasgou mesmo, olha só, destruição total. Infelizmente, mas são ócios do ofício. Se Deus quiser a gente volta, a gente vai se reerguer", disse ele em um trecho. Saiba mais!

Leia também:Filho de Maria Gladys expõe conflito familiar após sumiço da atriz