Datena resgata fotos com Silvio Santos ao celebrar estreia no SBT: 'Sonho'

Novo desafio! Após 20 anos na Band, o jornalista Datena fará sua estreia no SBT, emissora de Silvio Santos, na segunda-feira, 9

O apresentador José Luiz Datena iniciará uma nova etapa em sua carreira profissional na próxima segunda-feira, 9. Após deixar a Band, o comunicador assinou contrato com o SBT e assumirá o comando do programa 'Tá na Hora', exibido diariamente nas tardes da emissora.

Neste domingo, 8, véspera de sua estreia, Datena usou as redes sociais para celebrar o início do novo desafio e aproveitou para resgatar fotos ao lado de Silvio Santos (1930-2024). Nas imagens publicadas, ele aparece em diversos encontros com o veterano na atração dominical 'Programa Silvio Santos'.

Em junho de 2022, Datena teve a oportunidade de participar do quadro Jogo das 3 Pistas, comandado por Silvio. "Amanhã realizo um sonho: estreio, às 16h45, no SBT, a emissora do Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos!", escreveu o apresentador na legenda da postagem.

A saída do jornalista da Band surpreendeu bastante o público, que aguardava seu retorno ao 'Brasil Urgente' após período afastado por campanha eleitoral em São Paulo. José Luiz Datena, no entanto, anunciou em novembro o fim de seu contrato, em comum acordo com a emissora, após 20 anos de trabalho.

"Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos", informaram.

Marcão do Povo se emociona ao ser substituído por Datena

O apresentador Marcão do Povo ficou emocionado ao se despedir do programa Tá na Hora, do SBT, na noite de sexta-feira, 6. Ele saiu da atração ao ser substituído por José Luiz Datena, que já assume o programa na próxima segunda-feira, 9. Com isso, ele se despediu do público em sua última edição ao vivo.

Marcão recebeu o carinho de Cesar Filho no palco do Tá na Hora e agradeceu pelo desafio de comandar o programa jornalístico no SBT. "Dei o melhor de mim", disse ele, que ficou com a voz embargada; confira detalhes!

