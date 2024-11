Datena encerra o contrato com a Band após 20 anos

Acabou! Datena e a Band anunciam o fim da parceria de mais de 20 anos. Ele está longe da TV há alguns meses por causa das eleições

O apresentador José Luiz Datena encerrou o contrato a emissora Band nesta quinta-feira, 28. Depois de mais de 20 anos de parceria, ele deixou o canal e a notícia foi dada pela assessoria de imprensa da TV em um comunicado oficial.

“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, informaram.

O motivo da saída dele não foi revelado oficialmente. Porém, ele está longe da TV desde que saiu como candidato nas eleições para a Prefeitura de São Paulo no segundo semestre de 2024.

Segundo o site Notícias da TV, Datena não teria ficado satisfeito com a decisão da Band de não deixá-lo retornar ao Brasil Urgente depois das eleições. E emissora teria planos de colocá-lo no entretenimento, mas o projeto não seguiu adiante e o contrato foi encerrado.

O substituto de Datena

Desde que Datena saiu do comando do programa Brasil Urgente, ele foi substituído por seu filho, Joel Datena, que é o novo titular da atração.

Aos 47 anos, Joel Datena é formado em jornalismo e zootecnia, além de ser pós-graduado em pescaria. Nascido em Ribeirão Preto, o filho do ex-candidato à prefeitura de São Paulo já possui experiência anterior na televisão.

Sua carreira na TV começou em um programa focado em pesca, o Coração de Pescador. Na Band, ele comandou o Bora SP, um noticiário exibido logo cedo exclusivamente para a capital paulista, que se estendia por mais tempo com o Bora Brasil. No entanto, o programa foi encerrado em 2022, cedendo espaço para a programação religiosa, e o apresentador seguiu apenas na grade nacional.

Joel Datena também é discreto sobre sua vida pessoal. Ele é casado e tem quatro filhos. Com informações da revista Contigo.