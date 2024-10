Quem é o filho de Datena? Joel substitui o pai no Brasil Urgente

A Band anunciou que Datena deixará o comando do Brasil Urgente. Conheça o filho de Datena, que assumirá seu lugar no programa

A Band tomou uma decisão sobre o futuro de José Luiz Datena. Após sair do programa Brasil Urgente para se lançar como candidato nas eleições para prefeito de São Paulo, o jornalista deixou o programa em comum acordo com a emissora. Com isso, a atração passa a ser comandada pelo seu filho, Joel Datena.

Aos 47 anos, Joel Datena é formado em jornalismo e zootecnia, além de ser pós-graduado em pescaria. Nascido em Ribeirão Preto, o filho do ex-candidato à prefeitura de São Paulo já possui experiência anterior na televisão.

Sua carreira na TV começou em um programa focado em pesca, o Coração de Pescador. Na Band, ele comandou o Bora SP, um noticiário exibido logo cedo exclusivamente para a capital paulista, que se estendia por mais tempo com o Bora Brasil. No entanto, o programa foi encerrado em 2022, cedendo espaço para a programação religiosa, e o apresentador seguiu apenas na grade nacional.

Joel Datena também é discreto sobre sua vida pessoal. Ele é casado e tem quatro filhos. Com informações da revista Contigo.

Band confirma saída de Datena do Brasil Urgente

Em nota, a Band confirmou a notícia. “A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos. Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do ‘Brasil Urgente’, atração que comandou com maestria e grande audiência, e que agora segue com seu filho Joel Datena”.

Fora do jornalístico, o jornalista vai investir em novos projetos. “Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que ele já atuou com sucesso”, completou a nota.