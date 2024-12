É oficial! Datena assina contrato com o SBT. Saiba qual é o novo desafio dele

Depois de encerrar o contrato com a Band, Datena vai para o SBT e já tem data de estreia na telinha e qual será seu novo programa

O apresentador José Luiz Datena é o novo funcionário do SBT! Poucos dias após encerrar o contrato com a Band, ele assinou com a emissora da família de Silvio Santos. Ele vai assumir o comando do programa Tá na Hora, que é exibido no início da noite da emissora.

A estreia de Datena será na próxima segunda-feira, 9 de dezembro. O antigo apresentador do Tá na Hora, Marcão do Povo, será transferido para o programa Primeiro Impacto no mesmo dia.

“Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência”, disse Datena.

A contratação de Datena faz parte do planejamento estratégico do SBT. “Essa aposta reforça a missão da emissora em continuar inovando e entregando conteúdo de qualidade aos nossos espectadores”, contou Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico.

Como foi o anúncio da saída de Datena da Band?

O apresentador José Luiz Datenaencerrou o contrato a emissora Band no dia 28 de novembro de 2024. Depois de mais de 20 anos de parceria, ele deixou o canal e a notícia foi dada pela assessoria de imprensa da TV em um comunicado oficial.

“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, informaram.

O motivo da saída dele não foi revelado oficialmente. Porém, ele está longe da TV desde que saiu como candidato nas eleições para a Prefeitura de São Paulo no segundo semestre de 2024.

Segundo o site Notícias da TV, Datena não teria ficado satisfeito com a decisão da Band de não deixá-lo retornar ao Brasil Urgente depois das eleições. E emissora teria planos de colocá-lo no entretenimento, mas o projeto não seguiu adiante e o contrato foi encerrado.