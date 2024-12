Marcão do Povo se emociona ao ser substituído por Datena em programa do SBT

Marcão do Povo se despede do programa Tá na Hora ao ser substituído por Datena e se emociona ao finalizar projeto na telinha

O apresentador Marcão do Povo ficou emocionado ao se despedir do programa Tá na Hora, do SBT, na noite desta sexta-feira, 6. Ele saiu da atração ao ser substituído por José Luiz Datena, que já assume o programa na próxima segunda-feira, 9. Com isso, ele se despediu do público em sua última edição ao vivo.

Marcão recebeu o carinho de Cesar Filho no palco do Tá na Hora e agradeceu pelo desafio de comandar o programa jornalístico no SBT. “Dei o melhor de mim”, disse ele, que ficou com a voz embargada.

“Muito obrigado ao SBT e a todos que estiveram comigo nessa jornada. Vamos juntos construir novos sonhos. Segunda-feira tem Marcão do Povo no Primeiro Impacto a partir das 7 horas da manhã. Vamos acordar bem cedinho e acompanhar o seu amigo aqui”, disse ele sobre o seu novo trabalho na emissora.

Nesta sexta-feira, 6, o SBT passou por outras mudanças. A emissora também se despediu do programa Chega Mais, que chegou ao fim, e o apresentador Raul Gil anunciou que o programa dele também sairá da grade de programação do canal.

AGORA: Em despedidas, Marcão do Povo chora e recebe abraços de César Filho, o conselheiro de Daniela. #TaNaHoraSBTpic.twitter.com/9fDcx2EesW — Brenno (@brenno__moura) December 6, 2024

Saiba como Raul Gil anunciou sua saída do SBT

O apresentador Raul Gil confirmou que está fora do SBT depois de 14 anos de parceria. O Programa Raul Gil saiu da grade da emissora e ele encerrou o seu contrato. A notícia foi dada pelo próprio artista em um vídeo nas redes sociais, no qual ele mandou um recado para Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos que assumiu o comando da emissora nos últimos tempos.

"O Programa Raul Gil está fora do SBT. 14 anos. Durante esses 14 anos, eu ganhei tanto dinheiro que não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar”, disse ele.

E completou: "O SBT, da Daniela, deu uma pequena mudança no SBT. Então, eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz com suas novas contratações. A gente está fora. Eu voltei pro SBT 3 vezes, pra Record 3 vezes, pra Band duas vezes. Agora é uma questão de idade também, mas tudo bem. O Programa Raul Gil, muita alegria, revelou tanta gente, e levou muitas palavras de conforto para as pessoas e telespectadores. Deus é grande e eu tiro o chapéu”.