Boninho parabeniza Patricia Abravanel por audiência e levanta suspeitas

Em vídeo de Patricia Abravanel, Boninho parabeniza apresentadora por passar a Globo na audiência e gera esperanças de uma 'Casa dos Artistas'

A apresentadora Patricia Abravanel está conseguindo o primeiro lugar da audiência mais de uma vez com seu Programa Silvio Santos. Horando o legado do pai, ela agradeceu o público por mais um domingo de liderança por alguns minutos e o ex-diretor global Boninho comentou a postagem.

Ao parabenizar a comunicadora do SBT, o marido de Ana Furtado gerou vários comentários. Afinal, nos últimos dias, ele anunciou sua saída da Globo após 40 anos de trabalho e falou sobre seguir com novos projetos. Suas palminhas para Patricia Abravanel então deixaram o público curioso sobre uma possível ida dele para a emissora do eterno dono do baú e até uma volta do reality Casa dos Artistas.

"Contrata o Boninho e volta com a Casa dos Artistas", pediram. "Já imaginou você no SBT sendo o diretor da Casa dos Artistas?", sonharam. "Olha o Boninho qrendo emprego, está comentando, pede para contratar ele Patricia Abravanel, excelente diretor, pena que nunca me chamou para participar do BBB", escreveram.

Após Boninho anunciar sua saída da Globo, Tiago Leifert opinou sobre a decisão da emissora carioca, de deixá-lo sair da empresa. "Ele é um amigo muito querido. De chefe virou meu amigo, um cara com quem falo todos os dias da minha vida. Acho o seguinte: se eu fosse diretor lá, ou chefe, jamais perderia o Boninho por hipótese alguma. Um cara com 40 anos de casa, que já fez tudo o que ele fez. O currículo do Boninho é inacreditável. Para treinar um novo Boninho, levariam mais 40 anos", declarou ele sobre o que aconteceu.

Antes de sua saída total da empresa, o ex-diretor global realizou um sonho de sua filha no Estrela da Casa. Vale lembrar que ele terminará a direção do reality show musical, comandado pela ex-BBB Ana Clara.

Patricia Abravanel emociona ao tocar o sino no SBT após liderar audiência

A apresentadora Patricia Abravanel conseguiu uma vitória na audiência no domingo, 16, com seu Programa Silvio Santos e o Show do Milhão. Honrando o legado de Silvio Santos, um mês após o falecimento do eterno dono do baú, a herdeira postou um vídeo emocionante tocando o sino no SBT.

Para quem não sabe, toda vez que a emissora consegue passar a Globo e ficar em primeiro lugar se toca o sino e a comunicadora fez questão de fazer isso com seus funcionários. Nos bastidores e no palco, a famosa fez barulho e comoveu ao fazer um discurso sobre a vitória. Veja mais aqui.