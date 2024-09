Tiago Leifert opina sobre saída de Boninho da Globo: 'Jamais perderia'

Ao ser questionado sobre saída de Boninho da Globo, Tiago Leifert opina e revela o que pensa da decisão da emissora em deixá-lo ir; veja

O apresentador Tiago Leifert comentou sobre a saída de Boninho da Globo após 40 anos do diretor trabalhar na Globo. Em entrevista concedida ao TV Fama, da RedeTV!, o ex-comandante do BBB revelou o que achou da decisão da emissora em deixá-lo ir.

Diferente da grande maioria, o anúncio da saída de Boninho não foi uma surpresa para Tiago Leifert, que já sabia que o amigo deixaria a empresa. O jornalista então comentou que não deixaria um diretor como o marido de Ana Furtado sair e explicou o motivo.

"Ele é um amigo muito querido. De chefe virou meu amigo, um cara com quem falo todos os dias da minha vida. Acho o seguinte: se eu fosse diretor lá, ou chefe, jamais perderia o Boninho por hipótese alguma. Um cara com 40 anos de casa, que já fez tudo o que ele fez. O currículo do Boninho é inacreditável. Para treinar um novo Boninho, levariam mais 40 anos", declarou ele sobre o que aconteceu.

Tiago Leifert ainda revelou se acha que o BBB 25 será a última edição do reality por conta da saída de Boninho. “Não”, disse ele. "De audiência, está mantido, é um sucesso comercial. Não sei até quando vai o contrato entre a emissora e a dona dos direitos do formato. Perder o Boninho e perder o BBB não dá. Último ano? Acho que não", concluiu.

No dia 13 de setembro, Boninho deu a notícia bombástica de que deixaria a Globo. Antes de sua saída total da empresa, ele realizou um sonho de sua filha no Estrela da Casa.

Saiba qual foi a proposta da Globo que Boninho recusou

O diretor de TV Boninho recusou a proposta da Globo para seguir na emissora antes de anunciar sua demissão. Ele encerrou o contrato com o canal depois de 40 anos de trabalho, mas segue por lá até o final do ano. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o diretor não quis a proposta de mudança de rumo em sua carreira.

Em uma nota publicada na segunda-feira, 16, a colunista contou que a Globo ofereceu um novo modelo de trabalho para Boninho, mas ele recusou. A emissora sugeriu que ele passasse a ser um talento artístico, indo para a frente das câmeras. Saiba mais aqui.