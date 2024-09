Filha de Boninho realiza sonho de infância antes de saída do pai da Globo

Realizando seu sonho de infância, filha de Boninho e Ana Furtado encontra Katy Perry pessoalmente; cantora visitou reality show da Globo

A filha de Boninho e Ana Furtado, Isabella Furtado de Oliveira, de 17 anos, realizou um sonho de sua infância nesta quarta-feira, 18, ao visitar o trabalho do pai na Globo. Ainda comandando o Estrela da Casa, mesmo após anunciar sua saída da emissora, o diretor de TV levou a herdeira para conhecer Katy Perry.

No Brasil para se apresentar no Rock In Rio na sexta-feira, 20, a cantora marcou presença no reality show musical da Globo, Estrela da Casa, onde Bella Furtado teve a oportunidade de encontrá-la para uma foto. A apresentadora Ana Clara também fez o mesmo.

Antes do tão esperado encontro da filha, Boninho havia postado em sua rede social uma foto da menina vestida de Katy Perry com apenas cinco anos. Na época, a garota quis até fazer seu aniversário com o tema da artista internacional.

"Quando fez 5 anos a @abellafurtado pediu uma festa de @katyperry@katyperrybrasil Será que ela está animada com essa visita?", revelou o diretor ao relembrar o clique de quando sua filha com Ana Furtado era pequena. Nos comentários, a apresentadora reagiu com a lembrança fofa: "Que saudade! Minha Katy Bella Perry".

É bom lembrar que na última sexta-feira, 13, Boninho anunciou sua saída de Globo após 40 anos de trabalho na emissora carioca. Ele então explicou sua decisão e contou que terminaria a direção no Estrela da Casa.

