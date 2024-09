Patricia Abravanel emociona ao tocar o sino no SBT após liderar audiência

Após passar a Globo em audiência e conquistar primeiro lugar, Patricia Abravanel emociona ao tocar o sino no SBT, honrando legado de Silvio Santos

A apresentadora Patricia Abravanel conseguiu uma vitória na audiência no último domingo, 16, com seu Programa Silvio Santos e o Show do Milhão. Honrando o legado de Silvio Santos, um mês após o falecimento do eterno dono do baú, a herdeira postou um vídeo emocionante tocando o sino no SBT.

Para quem não sabe, toda vez que a emissora consegue passar a Globo e ficar em primeiro lugar se toca o sino e a comunicadora fez questão de fazer isso com seus funcionários. Nos bastidores e no palco, a famosa fez barulho e comoveu ao fazer um discurso sobre a vitória.

Com Liminha ao seu lado, Patricia Abravanel celebrou os resultados. A comunicadora agradeceu a Deus, seu público e a todos os envolvidos no trabalho. "A vitória é nossa, é do Brasil... E honrar o legado do meu pai... Ele estaria muito orgulhoso", declarou bastante comovida.

No último domingo, 15, ao longo do programa, exibido das 19h02 à 0h05, o SBT conseguiu ficar em primeiro lugar por um total de 34 minutos, com uma média geral de 7,8 pontos e um pico de 9,2 pontos, enquanto o Estrela da Casa da Globo marcou 7,5 pontos.

Ainda neste terça-feira, 17, dia em que completou um mês da morte do apresentador, a diretora de arte do SBT, Daniela Beyruti, mostrou uma das heranças deixadas pelo pai. A filha de Silvio Santos emocionou com os itens com a voz dele.

Silvia Abravanel reage ao ver Patricia Abravanel liderar audiência

O legado de Silvio Santos está sendo muito bem honrado pelas filhas no SBT. No último domingo, 15, a apresentadora Patricia Abravanel conseguiu passar a Globo em audiência e ficou em primeiro lugar com o Show do Milhão, deixando o Estrela da Casa em segundo.

A emissora do eterno dono do baú então tocou o famoso sino ao conseguir a vitória e a herdeira, que está liderando o Programa Silvio Santos com maestria, celebrou sua conquista na rede social compartilhando várias notícias sobre seu recorde. A irmã, Silvia Abravanel, então reagiu e deixou seu recado na publicação. Saiba o que ela disse aqui.