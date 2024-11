Sabrina Petraglia relembra insegurança quando morava no Brasil: 'Estava um pouco tensa'

Em entrevista à Revista CARAS, Sabrina Petraglia relembra mudança e adaptação para Dubai; a atriz ainda confessa um sonho na carreira

Após o fim da trama global Família É Tudo, Sabrina Petraglia (41) retornou para Dubai, nos Emirados Árabes, onde mora desde 2022, mas esse retorno não foi sozinha, ela levou parte do elenco da novela para passarem alguns dias no cenário paradisíaco da região. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz fala sobre sua adaptação no país e confessa que se sentia insegura quando morava no Brasil: "Estava um pouco tensa".

Sabrina Petraglia reforça sua paixão pelo país natal, mas afirma que a segurança e tranquilidade que Dubai oferece foram pontos destacados pela artista como grande diferencial em relação ao Brasil. Ela revela que se sentia insegura por conta da violência.

“No Brasil, eu estava um pouco tensa com tanta violência, especialmente a violência contra a mulher. Eu tenho uma filha. Eu amo o Brasil, mas não gosto de não me sentir segura”, revelou Sabrina, enfatizando como se sente mais tranquila para criar os seus filhos em um ambiente pacífico e protegido como o de Dubai.

Mesmo vivendo longe, Sabrina mantém uma forte conexão com o Brasil e segue ativa na carreira, conciliando os compromissos entre os dois países. “Estou muito feliz porque estou conseguindo manter a minha carreira no Brasil, mesmo morando aqui. Claro que está tudo muito diferente, estou longe, não é tão simples e tenho que escolher muito bem os projetos que estou abraçando”, conta ela, que poderá ser vista no filme Mar de Mães, com estreia marcada para dezembro, e ainda almeja estrear uma peça infantil em Dubai.

“Tenho muitos projetos. Meu sonho é fazer uma peça infantil para meus filhos me assistirem e poderem falar: ‘aquela ali é minha mãe’. E eu tenho projetos no audiovisual, quero levar um pouquinho da história desse povo que tanto me acolhe aqui e mostrar para o brasileiro uma Dubai que poucos conhecem”, idealiza ela.

'É RICO DEMAIS'

Depois de quatro anos longe das telas, dedicada somente à maternidade, Sabrina Petraglia reconhece a importância de ter voltado a atuar em um projeto tão envolvente, como Família é Tudo. A atriz, pela primeira vez desde que se mudou para Dubai, enfrentou o desafio de ficar longe da família para se dedicar à novela e avalia.

Sabrina Petraglia confessa que vê transformações na rotina em família com a adaptação em um novo país, em especial, em relação às crianças. Muito orgulhosa dos filhos, a atriz se derrete ao falar sobre os filhos e experiência cultural deles em Dubai.

“Gael já está falando um pouco de árabe, fiquei impressionada! Quando vejo meus filhos voando no inglês, falando melhor do que eu, falando um pouco de árabe com amigos indianos, com outra cultura, outros costumes… É rico demais”, finaliza a atriz.

Leia mais em:Sabrina Petraglia confessa dificuldade cultural após mudança para Dubai: 'Foi duro'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: