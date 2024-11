Fonte revela desejos de Gisele Bündchen durante a gravidez

Uma fonte próxima a Gisele Bündchen revelou os alimentos que a modelo tem tido vontade de comer durante a sua terceira gravidez

Recentemente, Gisele Bündchen confirmou que está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 11, frutos do relacionamento com Tom Brady.

Uma fonte próxima a modelo revelou ao Daily Mail quais estão sendo os desejos da famosa durante a gestação. "Ela está desejando muitos dos mesmos pratos que costumava comer quando criança no Brasil, como filé de costela grelhado com chimichurri e folhas verdes salteadas", contou o informante.

A fonte ainda afirmou que Gisele adora preparar as próprias refeições. "Muitas pessoas não sabem disso sobre Gisele, mas ela é uma ótima cozinheira, ela faz isso com facilidade e suas refeições são incríveis. Ela usa muitos vegetais frescos com temperos. É uma grande parte do seu charme geral, que ela seja bem doméstica em muitos aspectos. Ela é sempre a chef em seus relacionamentos. Agora ela está cozinhando para Joaquim".

Reflexão

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública na última semana e o ex-marido dela e pai de seus dois filhos, Tom Brady, teria feito uma nova indireta em sua rede social. O ex-jogador de futebol americano então postou uma plaquinha com um longo texto.

A frase postada por ele é do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e fala sobre fazer seu melhor. "Não é o crítico que faz diferença; nem o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o autor dos feitos poderia tê-los feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado por poeira, suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra e fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e fracasso", disse um trecho.

A reflexão postada com coração e mão de oração ainda falou: "Àquele que realmente se esforça para fazer os feitos; que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se dedica a uma causa digna. Quem, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se falhar, pelo menos fracassa ousando muito, para que seu lugar nunca seja com aquelas almas tímidas e corajosas que não conhecem nem vitória nem derrota”.

