Rafa Kalimann aproveita viagem aos Emirados Árabes ao lado de Sabrina Petraglia e Nathalia Dill

Comemorando o sucesso de 'Família é Tudo', Rafa Kalimann curtiu viagem luxuosa aos Emirados Árabes na companhia de Sabrina Petraglia e Nathalia Dill

Na última quarta-feira, 3, Rafa Kalimann movimentou as redes sociais ao compartilhar viagem luxuosa que está fazendo ao lado de Sabrina Petraglia e Nathalia Dill. O trio está nos Emirados Árabes junto com o elenco de Família É Tudo, da TV Globo, para comemorar o sucesso da novela.

"Estamos nos Emirados Árabes celebrando e despedindo o presente que foi a novela - a começar pelas grandes amizades que fiz. O sucesso da reta final, a evolução e cada troca. Falamos tantas vezes de fazermos essa viagem juntos e aqui estamos, e que delícia tem sido, conhecer o deserto com vocês foi lindo!! Acompanhem essa “novela” nos stories que estou compartilhando tudo lá. Amando estar com vocês @sabrinapetraglia @nathaliadill @thiagomartins @joaobalda @gracegianoukas @danielortizautor", escreveu Rafa na legenda da publicação.

Nos Stories, a atriz surgiu apreciando o pôr do sol no deserto enquanto usava um vestido vermelho, além de registrar um passeio pelo local, junto com Daniel Ortiz, Thiago Martins, Grace Gianoukas e João Balda.

Rafa Kalimann arranca elogios ao posar com look avaliado em R$ 11 mil

Rafa Kalimann movimentou as redes sociais no último dia 10. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos com um look all black! Ela escolheu um casaco repleto de fivelas e arrancou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, Rafa apostou em uma jaqueta Vintage 1992 com diversas fivelas de cinto espalhadas. E o que chocou os internautas foi o preço da peça: avaliada em R$ 11 mil. Além disso, a famosa prendeu os cabelos para dar um toque a mais no visual e usou um salto preto baixo com uma meia calça também na cor preta.

Nos comentários, amigos e fãs encheram a morena de elogios. "Coisa maravilhosa", escreveu uma internauta. "Você é perfeita", declarou outra. "Adorei esse look", opinou mais uma. Confira o registro!