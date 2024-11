Dra. Luciana de Abreu revoluciona a dermatologia com abordagem humanizada e compromisso com a saúde da pele

Dermatologista se destaca na Barra da Tijuca com dedicação ao bem-estar e à autoestima de cada paciente

A trajetória da Luciana de Abreu é construída com dedicação e cuidado. Fundadora da Clínica Luciana de Abreu Dermatologia, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tornou-se referência por sua abordagem que integra saúde e estética, devolvendo aos pacientes a confiança e a segurança em suas próprias peles.

Há 11 anos, fundou sua própria clínica, um espaço que ampliou há três anos para oferecer mais conforto e tecnologia aos pacientes. Esse ambiente, cuidadosamente planejado, representa sua visão de um atendimento que vai além da técnica e valoriza o indivíduo.

Uma de suas marcas registradas é a consulta inicial, onde realiza uma avaliação completa e minuciosa da pele, analisando não só a estética, mas também a saúde de forma integral. Ela avalia tanto o rosto quanto o corpo do paciente, oferecendo tratamentos faciais e corporais, incluindo opções para o rejuvenescimento do corpo. Com a ajuda de uma câmera 3D, permite que o paciente veja a própria pele com mais profundidade, identificando detalhes e compreendendo as orientações de forma objetiva.

“Cuidar da pele é muito mais do que estética. Na primeira consulta, faço uma análise completa para garantir que a saúde do paciente está em dia,”explica.

Esse primeiro contato, que pode durar até uma hora, é essencial para estabelecer um relacionamento de confiança e alinhar as expectativas.

Um dos pontos altos de sua carreira foi sua pesquisa sobre melasma, uma condição de pele frequente no Brasil que afeta principalmente as mulheres e impacta diretamente a autoestima. Durante o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), investigou as camadas da pele onde as manchas de melasma se concentram, realizando biópsias e análises celulares detalhadas para entender a profundidade desse pigmento.

“O melasma é desafiador, mas entendo que parte do meu papel é trazer alívio, ajudando essas mulheres no controle e clareamento das manchas para reconquistarem sua confiança,” afirma.

Essa pesquisa, além de avançar o conhecimento na área, fortaleceu sua conexão com as necessidades emocionais das pacientes, que encontram nela não só uma médica, mas uma aliada em suas batalhas de autoestima.

Além de dermatologista, Luciana é uma professora dedicada, comprometida em compartilhar seu conhecimento e experiência com a nova geração de médicos. Por anos, atuou como preceptora na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, onde orientou e inspirou inúmeros residentes.

Atualmente, dedica-se ao ensino em sua clínica, onde ministra cursos hands on de preenchimento facial para médicos que desejam aprimorar suas técnicas. “O ensino é uma extensão do que acredito ser minha missão. Compartilhar conhecimento é plantar uma semente para o futuro da dermatologia,”reflete.

Ela ensina com uma abordagem prática e generosa, dividindo com entusiasmo cada técnica e detalhe que adquiriu ao longo dos anos. Sua filosofia é clara: formar profissionais que perpetuem sua visão de beleza natural e respeito à saúde é uma maneira de expandir o impacto positivo que busca em sua prática.

Em sua clínica, ela criou um núcleo de tecnologias avançadas, que reúne as mais consagradas do mercado para tratar pele, gordura e músculo.Entre os tratamentos, utiliza tecnologias de ponta como ultrassom microfocado, vários tipos de laseres e procedimentos para redução de gordura e celulite, sempre avaliando tanto tratamentos faciais quanto corporais. Cada tecnologia é escolhida com base em estudos e testes feitos pela própria Dra. Luciana para garantir benefícios reais e duradouros. “Eu busco sempre o que pode agregar ao paciente de forma duradoura e natural, sem recorrer a modismos,”explica.

Sua abordagem, voltada para a naturalidade e elegância, atrai um público que valoriza uma estética atemporal, em que os procedimentos são sutis e respeitam a beleza única de cada indivíduo.

A consulta inicial é mais do que uma análise técnica; é o primeiro passo para criar uma conexão verdadeira e oferecer acolhimento e suporte ao paciente, que muitas vezes busca não apenas tratamentos, mas uma jornada de bem-estar e autoestima.Esse acompanhamento é contínuo: Dra. Luciana faz questão de seguir cada paciente ao longo dos anos, testemunhando seu envelhecimento de maneira saudável e natural. “Tenho pacientes que se tornam amigos, pois acompanho várias fases de suas vidas e fico feliz em vê-los envelhecendo bem, sentindo-se cada vez melhor com o passar dos anos,”comenta.

Para o futuro, ela planeja expandir os módulos de seus cursos, abrangendo temas como tecnologias para tratamentos corporais e bioestimuladores, reafirmando sua posição como referência em dermatologia humanizada. Ela também deseja seguir aprimorando os serviços da clínica, ampliando o cuidado integral e personalizado que oferece. Mais do que transformar a aparência, ela vê seu trabalho como um resgate da autoestima. “Quando você se sente bem, isso reflete em todas as áreas da vida. Se olhar no espelho e gostar do que vê é uma força transformadora,”diz.

Em cada paciente, enxerga mais do que uma pele a ser tratada: vê uma história e um ser humano em busca de saúde, bem-estar e realização pessoal. Para ela, a missão da dermatologia é auxiliar nesse reencontro do paciente com sua melhor versão.

“Se alguém está insatisfeito, seja com a aparência ou com a autoestima, é importante que busque ajuda para se sentir bem consigo mesmo. Quando nos sentimos bem, isso muda tudo ao nosso redor para melhor,”finaliza.

