Julio Rocha revela combinado com Karoline Kleine sobre educação dos filhos: 'Democrático'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Julio Rocha dá detalhes da educação dos três filhos, frutos do relacionamento com Karoline Kleine

Conhecido pelos personagens em novelas como Caras & Bocas (2009), Fina Estampa (2011) e Amor à Vida (2013), Julio Rocha(44) divide seu melhor papel com a esposa, Karoline Kleine (36). Pai de três, o ator revela ter um combinado com a amada quanto à educação dos filhos e assegura que a leveza é a melhor saída para o sucesso do casamento.

Pais de José (5), Eduardo (4) e Sarah (1), os dois costumam se ouvir mesmo quando discordam em relação a algum ponto. "Um ouve o que o outro tem a dizer. Até diria que é democrático, mas vendo estes debates políticos percebo que nossas brigas são programas infantis. Nunca chegamos nem perto de cadeiras voarem numa discussão", se diverte Julio Rocha , em entrevista à Revista CARAS.

Para ele, também é importante voltar a ser criança ao lado dos pequenos e aproveitar cada momento especial da fase com os herdeiros. "A gente nunca pode deixar morrer a nossa criança interior. Temos que ter sempre uma criança dentro da gente. A Karol mesmo teve três [risos]."

Leia também: Julio Rocha redescobre lado profissional na paternidade: 'Mudança radical'

Rocha também diz que a paternidade o ajudou a encontrar sucesso em sua carreira como influenciador digital, e o aproxima dos fãs e seguidores. "Muito da nossa rotina familiar acaba virando conteúdo. A gente aproveita passeios, viagens e momentos em família para fazer vídeos."

"A participação das crianças ocorre de forma que só vale se for divertido para elas. Esta good vibe [vibração boa, em tradução livre] acaba passando para quem nos acompanha", completa o ator, que acumula mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Leia mais em: Gente? Julio Rocha se desespera ao encontrar serpente na cama dos filhos: 'Quinta vez'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JULIO ROCHA NO INSTAGRAM: