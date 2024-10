Sabrina Petraglia leva elenco de novela para conhecer sua casa em Dubai

Sabrina Petraglia mostra à Revista CARAS viagem com Nathalia Dill, Thiago Martins, Rafa Kalimann, João Baldasserini, Grace Gianoukas e Daniel Ortiz

Nada melhor do que celebrar o sucesso de um projeto e ainda desfrutar de momentos incríveis em um cenário paradisíaco. Após o fim da trama global Família É Tudo, os atores da novela seguem tão unidos que programaram uma viagem coletiva de férias. A convite de Sabrina Petraglia (41), parte do elenco viajou para passar alguns dias na instigante Dubai, nos Emirados Árabes, onde a atriz mora desde 2022.

“Amo morar aqui. Estou conhecendo uma Dubai que a maioria dos brasileiros não conhece, não sabe a maravilha que é”, conta ela, que ciceroneou os atores Rafa Kalimann (31), Nathalia Dill (38), Thiago Martins (36), João Baldasserini (40) e Grace Gianoukas (60), além do dramaturgo Daniel Ortiz (52). “O Daniel me deu a oportunidade de gravar as duas primeiras cenas aqui em Dubai e, durante toda a novela, falei muito para os meus colegas de trabalho tudo que eu vivo aqui. Acho que, com isso, animei todo mundo, que ficou curioso”, explica Sabrina, que se mudou para os Emirados Árabes por conta do ofício do eleito, o engenheiro Ramón Velásquez (35), que trabalha em uma empresa de

leasing de aeronaves.

Disposta a enfrentar os desafios da língua, da cultura, do clima e da religião, a atriz deixou uma coisa clara: se surgisse uma oportunidade que valesse a pena, ela voltaria ao Brasil

para atuar. E assim aconteceu. No início do ano, ela topou o convite para interpretar Maya na trama das 7 da Globo. “A minha preparação para a Maya foi observar mulheres nos Emirados. Eu comecei gravando aqui. Busquei referências de força, de uma mulher resolvida, madura, ética. Assisti também a algumas coisas que pudessem alimentar a força dessa mulher tão decidida”, relembra.

“Foi importante e maravilhoso ter esse tempo voltado à minha família, ao nascimento dos meus filhos, a esses primeiros meses, anos tão delicados, tão importantes. A mudança, o apoio ao meu marido, essa vinda para Dubai, apoiando-o para que ele voasse e tivesse essa carreira tão maravilhosa que ele está construindo também. Até que veio a minha vez”, conta a artista.

Com roteiro de tirar o fôlego, a viagem foi toda pensada e organizada para o grupo. “Conhecer Dubai é uma história única para contar, algo que poucos turistas podem dizer que vivenciaram de fato. Foi como ganhar na loteria nessa cidade famosa pelo sol escaldante e céu azul”, diz Nathalia. Amiga de Sabrina há mais de cinco anos, ela foi uma das primeiras a aterrissar no país. “Malas cheias de histórias, cabeça nas nuvens e coração pronto para a próxima. Obrigada, Sabrina, por nos trazer para cá e nos apresentar uma cultura tão rica”, falou a atriz.

Durante o tour, os atores tiveram a chance de explorar as diversas nuances que Dubai oferece. “O Thiago, que nem era do meu núcleo e a gente nem se encontrava muito, brincou que eu podia montar uma caravana para conhecer minha casa. Assim fizemos”, recorda Sabrina. “Dubai tem tudo o que uma viagem precisa: cultura, história, lazer e culinária”, afirma Thiago.

Entre os passeios mais marcantes, Sabrina destaca os momentos no deserto. “Fizemos um passeio de bugue, seguido de um jantar no deserto com música típica”, detalha ela, sem saber destacar o ponto alto do passeio, afinal, tudo foi perfeito! “Não tenho como definir a parte mais divertida. Também estivemos no Burj Khalifa e no Centro Histórico, que é o meu lugar favorito no mundo. Foi maravilhoso porque a gente pôde ver Dubai, que não é grande, mas ao mesmo tempo é tão eclética, com pessoas do mundo inteiro, com muitos monumentos”, explica.

Depois de viver Ernesto na trama, Baldasserini chegou a Dubai acompanhado pela esposa, Erica Lopes (34), e pelo filho, Heleno (4). Ele e Sabrina são amigos há cerca de 20 anos e reservaram um momento para que ambas as famílias pudessem criar laços. Mãe de Gael (5), Maya (3) e Léo (2), Sabrina fez questão de envolver as crianças nas programações. “Fazer uma viagem entre amigos é uma delícia, agora fazer uma viagem entre amigos em Dubai é inesquecível”, declara João. “Foi legal porque a gente também pode mostrar esse passeio em família, pois muita gente acha que Dubai é só para casais ou solteiros, mas não, tem muita atividade para criança e a família”, afirma Sabrina.

Como um verdadeiro presente após meses intensos de trabalho, a viagem para Dubai também reforçou a amizade e parceria construídas ao longo das gravações. “Foi maravilhoso construir essa relação de trabalho e amizade com gente que eu já conhecia e com pessoas novas também. Acabou vindo para os Emirados a Rafa Kalimann, que eu acabei de conhecer, o Thiago Martins, que eu também conheci agora. A gente construiu uma relação muito tranquila, de parceria, de confiança e muito apoio, um tentando levantar o outro, torcendo... E isso é tão bom! É maravilhoso entender que a gente pode se ajudar e crescer. Foi uma relação tão bacana, que isso transbordou aqui em Dubai, resultou nessa viagem maravilhosa”, define Sabrina.

Depois de quatro anos longe das telas, dedicada somente à maternidade, a atriz reconhece a importância de ter voltado a atuar em um projeto tão envolvente. “Retornar, depois de quatro anos só maternando, já é um grande desafio. Entrar no meio da novela, com o elenco todo aquecido e você ainda descobrindo quem é a personagem, não é tão fácil. Mas eu estava em casa, com amigos de longa data”, entrega a atriz, que pela primeira vez desde que se mudou para Dubai enfrentou o desafio de ficar longe da família. “Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Meu pai ficou com eles o tempo todo, a minha sogra também. Deu tudo certo. Meus filhos se adaptaram bem. Crianças são muito abertas ao novo, ao diferente, então se adaptaram bem a essa nova cultura”, conta ela, que já vê transformações na rotina em família, em especial, em relação às crianças.

“Gael já está falando um pouco de árabe, fiquei impressionada! Quando vejo meus filhos voando no inglês, falando melhor do que eu, falando um pouco de árabe com amigos indianos, com outra cultura, outros costumes… É rico demais”.

Já adaptada à rotina do outro lado do mundo, Sabrina afirma que vê a visita dos amigos como uma oportunidade única para compartilhar um pouco de sua nova realidade. “Foi especial eles virem para cá porque estou nessa rotina com as crianças e me abriu um outro olhar o fato de ter as pessoas do meu trabalho aqui”, diz. A segurança e tranquilidade que Dubai oferece foram pontos destacados pela artista como grande diferencial em relação ao Brasil. “No Brasil, eu estava um pouco tensa com tanta violência, especialmente a violência contra a mulher. Eu tenho uma filha. Eu amo o Brasil, mas não gosto de não me sentir segura”, revelou Sabrina, enfatizando como se sente mais tranquila para criar os seus filhos

em um ambiente pacífico e protegido como o de Dubai.

Mesmo vivendo longe, Sabrina mantém uma forte conexão com o Brasil e segue ativa na carreira, conciliando os compromissos entre os dois países. “Estou muito feliz porque estou conseguindo manter a minha carreira no Brasil, mesmo morando aqui. Claro que está tudo muito diferente, estou longe, não é tão simples e tenho que escolher muito bem os projetos que estou abraçando”, conta ela, que poderá ser vista no filme Mar de Mães, com estreia marcada para dezembro, e ainda almeja estrear uma peça infantil em Dubai.

“Tenho muitos projetos. Meu sonho é fazer uma peça infantil para meus filhos me assistirem e poderem falar: ‘aquela ali é minha mãe’. E eu tenho projetos no audiovisual, quero levar um pouquinho da história desse povo que tanto me acolhe aqui e mostrar para o brasileiro uma Dubai que poucos conhecem”, idealiza ela.

