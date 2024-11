Matteus Amaral explica intriga entre sua mãe e Isabelle Nogueira: ‘Ela assumiu’

Em entrevista à Contigo!, o ex-BBB, Matteus Amaral contou como anda a relação de sua mãe com a namorada Isabelle Nogueira

Depois de polêmicas envolvendo Luciane da Silveira Amaral, mãe do ex-BBB Matteus Amaral, e a também ex-participante do reality, Isabelle Nogueira, o gaúcho explicou como anda a relação das duas.

Em entrevista exclusiva à Contigo!, o Alegrete diz que sua conexão com a cunhã-poranga do Boi Garantido não foi algo planejado. Segundo o influenciador, seu único objetivo na casa mais vigiada do Brasil era o prêmio de R$ 2,9 milhões.

"Eu entrei na casa com o objetivo de não ficar com ninguém. E a minha mãe, quando eu entrei com isso de não ficar com ninguém, ela assumiu isso. E ela assumiu esse local, essa posição. Só que aí, com o negócio que foi decorrendo o programa, foi acontecendo", diz.

Amaral explica que suas últimas declarações dadas em entrevistas à imprensa não foram interpretadas da maneira correta por fãs e o público que o acompanhou durante três meses no reality show de confinamento da Globo.

"Tem a exposição. A gente vai dar uma entrevista aqui, aí fala uma coisa. Aí passou cinco dias e já tem outro pensamento, entendeu? A mãe e a Isabelle, hoje as duas se dão super bem. Não tem nada contra, Deus o livre, pelo contrário. E a minha mãe é muito assim, se eu estou feliz... Eu estou toda hora falando, 'mãe, eu estou muito feliz, estou vivendo algo surreal, que eu nunca imaginei na minha vida'. E ela super apoia, agora vai pra lá", revela o famoso.

Matteus afirma que Luciane tem criado simpatia por Isabelle e a quer bem. "A mãe organiza tudo. Faz café da manhã, presente, leva ela pra sair, pra passear. E o contrário [comigo e a mãe da Isabelle] aconteceu também", ressalta.

Em seis meses de namoro, o ex-BBB conta que descobriu que a namorada tem uma personalidade forte. "Ela é brava e ciumenta. Ela vai dizer que eu sou mais cimento que ela, né? Mas ela é uma brava do bem, Sabe aquela baixinha quando ela tranca o pé? Nada contra as baixinhas. Mas eu tenho uma baixinha em casa, então eu sei", conclui