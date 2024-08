Sabrina Petraglia confessa dificuldade cultural após mudança para Dubai: 'Foi duro'

Em entrevista à Revista CARAS, Sabrina Petraglia detalha como enfrentou choque cultural após mudança para Dubai no ano passado

De volta ao Brasil apenas para gravar a novela Família é Tudo, da TV Globo, Sabrina Petraglia (41) confessa que precisou se esforçar para driblar o choque cultural após sua mudança para Dubai, no Emirados Árabes. Em entrevista à Revista CARAS, a artista revelou como tem sido viver do outro lado do mundo acompanhada do marido Ramón Velásquez (35) e os três filhos: Gael (5), Maya (3) e Léo (2).

Segundo a atriz, estar em um país com uma cultura e clima totalmente diferente foi um desafio, mas que acabou se adaptando de maneira tranquila, apesar de algumas diferenças que mudaram durante sua rotina, como na alimentação. "Foi duro no começo. As frutas são diferentes e caras. Mas o homus, por exemplo, feito com grão-de-bico e pasta de gergelim, passou a fazer parte do nosso dia a dia", explicou.

Sabrina conta que também adaptou até mesmo o guarda-roupa, por conta da cultura conservadora da região. Agora a paulistana decidiu por incluir o caftan no dia a dia, para evitar mostrar tanto a pele, como no Brasil.

"Dubai é internacional. Claro que uso roupa de academia na correria, e tudo bem, mas hoje gosto de mostrar menos o corpo. Me sinto mais elegante e também é mais educado da minha parte", disse a intérprete de Maya.

Vale destacar que desde o início do ano, quando ela retornou ao Brasil para começar as gravações de Família é Tudo, a atriz tem contado com a ajuda de seu pai, Eduardo Balsalobre, que se mudou para Dubai para ajudar com as crianças nesse período, e do marido.

"Foi com todo o suporte do meu pai, que foi para os Emirados para ficar com as crianças durante esse tempo que eu comecei a gravar, pois eles ainda estavam na escola. Meu marido também cancelou algumas viagens e se organizou para ficar em casa com eles. Então, tudo com calma, com organização, com carinho, com parceria, a gente conquista. E eu estou muito feliz. Acho que a felicidade está estampada no meu rosto, nos meus olhos."