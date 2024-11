Marjorie Gerardi entrega bastidores de série sobre Chitãozinho e Xororó: ‘Chorei com medo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Marjorie Gerardi, a Noely da série As aventuras de José e Durval, dá detalhes sobre preparação e revela arrependimento

A atriz Marjorie Gerardi vive Noely, esposa deXororó e mãe de Sandye Júnior, na série sobre a dupla sertaneja, As Aventuras de José & Durval, produzida pelo Globoplay em parceria com a O2 Filmes, em 2023, e exibida atualmente em TV aberta, na Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz que já fez parte de peças de teatro, cinema e estreou na televisão em 2016, na trama Rock Story, dá detalhes sobre a preparação para viver Noely e revela arrependimento na TV.

Leia a entrevista na íntegra

Série, websérie, cinema e TV

“Não importa o formato, eu quero é contar boas historias e representar a cultura do meu país. Como atriz me sinto como uma contadora de histórias que busca refletir a condição humana, trazendo à luz questões sociais, emocionais e culturais. Os atores tem o poder de provocar empatia, estimular diálogos e questionar normas estabelecidas e trazer alegrias e emoções para os telespectadores. Escolho meus papeis pela história do projeto como um todo, tem que ser boa. Nunca vou trair a minha profissão, quero ser uma atriz que permeia pelos formatos, série, cinema, novela, teatro, webserie.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARJORIE GERARDI (@marjoriegerardi)

A escolha das personagens

“Para me interessar por uma personagem, ela precisa ter camadas. Adoro personagens que desafiam a vida, o destino, que são corajosas. Sonhos em fazer uma vilã, com motivações reais que causem empatia. Dessas vilãs que te fazem refletir que se vc tivesse na posição dela, passando pelo que ela já passou, talvez fizesse a mesma coisa. Com falhas, conflitos internos e experiências que a moldam, o que a torna mais realista, revelando diferentes aspectos de sua personalidade e suas relações com os outros. Uma vilã que cria um envolvimento emocional mais forte com o público.”

Como conseguiu o papel em As Aventuras de José & Durval

“Essa oportunidade de participar da série veio porque o Hugo Prata, o diretor, disse que eu falo com os olhos, assim como a Noely, que tem essa característica bem marcante. Nós já tínhamos trabalhado juntos na série "Coisa Mais Linda", da Netflix, e ele também foi assistir uma peça que fiz, "Manual Para Dias Chuvosos", junto com a Larissa Ferrara. Ele gostou muito da nossa intimidade em cena, da nossa amizade, do nosso jeito engraçado e cheio de brincadeiras uma com a outra. Acho que ele precisava da gente para ajudar a contar a história dessas esposas de grandes astros do sertanejo. Me sinto honrada. Eu fiz um teste e depois descobri que ele já estava pensando em mim."

A preparação para viver Noely na série

“Foi um processo muito intenso, longo e bem emocionante. Estar em um projeto que tem a Andréia Horta, Marco Ricca, Augusto Madeira e Hugo Possolo, é um sonho. “

“Tenho lindas memórias do nosso processo de preparação, lembro das risadas que dei nas salas de ensaio, mas também lembro do dia em que chorei com medo da responsabilidade. Foram muitos dias de preparação, de caracterização, de prova de figurino e a junção de tudo isso é que me ajudou a criar a Noely. Tivemos até preparadora vocal para ajustar o sotaque. O nosso preparador de elenco focou muito em deixar todos bem íntimos.”

Noely e Marjorie - Foto: Reprodução/Instagram

“Eu pesquisei todas as entrevistas que a Noely deu, todas as aparições que ela fez em programas de tv e vi muitas fotos de fãs clubes. Lá eu peguei os trejeitos e o sotaque, lá eu pude mergulhar bem nas pausas que ela dá para falar, na força delicada que ela tem. A produção da série também me disponibilizou uma longa entrevista que os roteiristas fizeram com a Noely, que ela conta desde sua infância, até os dias de hoje, com muitos detalhes. Uma entrevista muito completa, que assisti inúmeras vezes.”

Projeto "queridinho"

“Tenho uma carinho muito especial pela peça “Manual Para Dias Chuvosos” do Dan Rosseto que fiz há alguns anos atras. O teatro te faz mergulhar na vertical de uma forma unica. Te da a oportunidade da repetição, cada dia você melhorar mais e vive de uma outra maneira aquela mesma jornada que a peça conta. Minha personagem era a Loren, e a trama era: Caos na cidade de São Paulo, fim dos tempos devido à chuva que cai na cidade por mais de uma semana sem parar. Duas amigas de infância invadem o apartamento de um colega de infância ao qual ja foram apaixonadas para se vingarem como ultimo desejo de vida.Eu me diverti muito nessa loucura que a peça propunha, nunca vou esquecer dos ensaios, das apresentações, de como o público amava aquela peca, do frio na barriga que dava. Me marcou bastante.”

Algo que faria diferente

“Tem um lindo projeto que faria diferente. Olhando para trás, talvez mudasse algumas escolhas na novela das 19h “ROCK STORY”, onde interpretei a Tainá. Era meu primeiro trabalho na Tv Globo e as vezes volto para aquela memória e tenho a sensação de ter sido engolida, eu era muito nova, não sabia me defender e nem me colocar tão bem. Era meu primeiro trabalho na Tv, tinha feito muito teatro em São Paulo e algumas coisas no cinema. Tadinha de mim, entrei na selva dos leões e não sabia fazer mais nada alem do meu trabalho como atriz. Sofri muito, mas aprendi que o network é muito o mais importante, se conectar com pessoas, saber se defender e se posicionar. Tinha uma oportunidade linda, queria voltar com a cabeça de hoje, mas quem sou eu pra voltar no tempo, as coisas são como devem ser. “

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARJORIE GERARDI (@marjoriegerardi)

Inspirações artísticas

“Eu me inspiro muito na carreira da Fernanda Torres e na da mãe dela, a Fernandona. Sabem ter uma vida como pessoas normais e sabem trabalhar muito bem, são excelentes no que fazem. Eu tbm gosto muito do magnetismo que a Vera Holtz tem, ela é demais. Sou apaixonada pelo trabalho da Marion Cotillard e da Emma Stone tbm. Mas sonho em contracenar com Wagner Moura e o Seu Jorge. Eles são gigantes.”

Futuros projetos

"Tem bastante trabalhos que já filmei para lançar. Filmei o longa “Por Um Fio”, história do Drauzio Varella e seu irmão, faço a primeira esposa dele.A estreia do longa "MMA - Meu Melhor Amigo" estrelado pelo Marcos Mion que chega dia 16 de janeiro nos cinemas. A série, “Aqueles dias”, que foi selecionada e teve sua primeira exibição na 48 Mostra Internacional de Cinema, mas vai para o streamming, conta sobre a semana de 1922 onde eu interpreto a icônica Tarsila do Amaral."

“E outro longa mais que especial que recém filmei como elenco protagonista “Festa do Peão de Barretos - O Filme”, dirigido pelo Marcio Trigo. A minha personagem é a Ana Amélia, uma moça da roça que tem o sonho de ser uma grande cantora. Está sendo lindo demais esse ano, fiz bastante cinema.”