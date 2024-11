Túlio Starling se entrega a versalidade da moda: 'Não tenho problema em usar saia'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Túlio Starling, o Artur Ariosto de No Rancho Fundo, reflete sobre masculinidade frágil ao mostrar liberdade com a moda

Por conta de seu protagonismo na novela No Rancho Fundo, que chegou ao fim na última sexta-feira, 1º, na TV Globo, o ator Túlio Starling (34) tem chamado a atenção por onde passa. Além da beleza, seus looks têm ganhado uma atenção especial do público. Antenado, o mineiro curte a versatilidade da moda. Durante ensaio fotográfico para a Revista CARAS, em que surge usando saia masculina, o artista fala sobre essa tendência em alta nos últimos tempos - que reflete ousadia, força e autenticidade -, fazendo um contraponto a masculinidade frágil. "Não tenho problema em usar saia", reforça.

"A masculinidade é frágil em várias dimensões e, quando as pessoas falam masculinidade frágil, é esse pânico heterossexual: ‘Ai, meu Deus, o que vão achar de mim?’ E eu realmente não tenho a menor questão com isso. Eu sei quem sou. Para mim, é só uma roupa que coloquei. É uma saia, que legal! É uma roupa rosa, legal", diz ele.

"Eu não sou mais especial porque não tenho problema em usar saia, não sou menos machista porque uso uma saia. Eu só não vejo problema em usá-la. E eu nem uso muito saia, tá? Você está falando por causa do ensaio, mas botar um negócio na maquiagem, usar uma roupa diferente, eu gosto e não vejo problema nenhum, mas não sou melhor que ninguém por causa disso. Os homens que não se sentem à vontade podem se perguntar o porquê e, bem provavelmente, eles vão descobrir medos e fragilidades que vão ajudá-los a serem mais livres e se sentirem mais tranquilos perante si mesmos e perante o mundo. Mas eu ainda tenho um tanto de coisa para aprender também", emenda Túlio.

Além disso, o mineiro fala de fama após dar vida ao mocinho Artur Ariosto, na trama de Mario Teixeira (56). Ele garante que a vida não mudou tanto. "As pessoas têm um pouco essa fantasia de que você faz novela, fica famoso e tudo vai mudar. Mas está normal. Continua meio que a mesma coisa. É um trabalho que adoro fazer. Talvez a única coisa que estou precisando mudar é me acostumar um pouco mais com essa coisa da superexposição", diz Túlio.

"Mas não no sentido de ter que me proteger da fama, porque eu não estou tão famoso assim, não saio na rua e junta um monte de gente à minha volta, é no sentido de que está todo mundo sempre me vendo e podendo opinar sobre mim. Estou tendo que entender, me acostumar ou me posicionar com relação a isso de uma maneira diferente", finaliza o ator.

