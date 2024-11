Léo Santana mostra fotos da festa luxuosa de aniversário da mãe: 'Foi lindo'

Nas redes sociais, o cantor Léo Santana compartilhou algumas fotos da festa luxuosa de sua mãe, que completou 70 anos de vida

Léo Santana usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, para compartilhar algumas fotos da festa luxuosa de aniversário de sua mãe, Marinalva Santana, que completou 70 anos.

Para o evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, o cantor surgiu usando um look todo preto, enquanto a aniversariante usou um vestido vermelho. A mulher do artista, Lore Improta, também apostou em um look elegante: um vestido longo rosa, com uma flor de enfeite. A filha do casal, Liz, de três anos, esbanjou fofura com um vestido branco.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Léo Santana escreveu uma mensagem especial para dona Marinalva. "Ontem foi aniversário do meu alicerce, #DonaMarinalva. Que festa linda, do jeito que mainha merece…", afirmou o cantor.

"70 anos de muita batalha, muita correria, mas muitos sorrisos e muitas conquistas também. Sou tão grato pela tua vida, mãe… e tão honrado em ser teu filho! #Gratidão a todos os amigos e familiares que estiveram presentes. Foi lindo demais, family!", acrescentou.

Lore Improta também compartilhou fotos da festa luxuosa e parabenizou a sogra. "Dia de comemorar a vida da minha sogra que tanto admiro, mãe do meu parceiro de vida: Marinalva! Que Deus abençoe sempre e te conceda muita, muita, muita saúde. Te amamos muuuito!", escreveu a dançarina.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Léo Santana presta homenagem no aniversário da mãe

Nesta quarta-feira, 7, Léo Santana prestou uma bela homenagem no aniversário de 70 anos de sua mãe, dona Marinalva Santana. O cantor postou um vídeo com vários registros da mãe, incluindo momentos dela com a neta, Liz, e a parabenizou.

"Minha mãe, meu alicerce… #DonaMarinalva, mulher batalhadora que nunca estremeceu diante dos desafios da vida e nunca deixou de orar por mim e por minhas irmãs (e nossa família). Que honra ser teu filho… não há palavras pra expressar o tamanho do meu amor e admiração pela mulher que a senhora é", começou a homenagem.

"Que benção em nossas vidas celebrar mais um ano da sua existência, mainha. Sou grato a senhora por absolutamente TUDO o que eu vivo hoje. TUDO! Deus e Nossa Senhora Aparecida continuem te cobrindo de proteção e amor todos os dias. Feliz aniversário, minha rainha", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Leia também: