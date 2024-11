Viviane exalta legado do irmão Ayrton Senna e revela missão: 'Tornar brasileiros vitoriosos'

Viviane Senna, irmã de Ayrton Senna, revela missão do Instituto Ayrton Senna e exalta legado do piloto

Seja dentro ou fora das pistas, os feitos de Ayrton Senna (1960-1994) continuam mais vivos do que nunca. Como piloto, ele inspira gerações com sua garra e determinação e, como cidadão, segue deixando sua marca na educação do Brasil com o Instituto Ayrton Senna. E, para celebrar os 30 anos de seu legado, a família do ídolo orquestrou jantar de gala em noite pautada pela emoção, na capital paulista.

“Ayrton deixou a certeza de que todos podemos ser vencedores. Hoje, ele continua perpetuando seu legado por meio do trabalho do Instituto Ayrton Senna, que tem a missão de vencer uma nova pista: a da educação. O Instituto tem como missão tornar milhões de crianças e jovens brasileiros a serem vitoriosos na escola e na vida!”, disse a irmã de Senna, Viviane Senna (67), anfitriã da festa ao lado de Stefano Domenicali (59), CEO da F1.

Com direito a apresentação de Alok(33) e um show para lá de animado de Ivete Sangalo (52), a gala reuniu estrelas cujas histórias se cruzam com a de Ayrton, como Xuxa Meneghel(61), Galvão Bueno (74) e Emerson Fittipaldi (77).

“O nosso herói dos domingos era o Ayrton Senna do Brasil! Eu me sinto feliz de ter criado esse nome para ele, pois ele sempre acreditou na potência do nosso País. E tenho orgulho de dizer que eu era amigo dele”, ressaltou Galvão.

“O Ayrton Senna é uma figura que me inspira e com quem me identifico. Apesar de não tê-lo visto correr nas pistas, sua trajetória como esportista e cidadão é referência”, atestou Alok.

Entre as mais animadas, Xuxa caiu na pista ao lado da filha, Sasha (26), ao som de Ivete. Após cruzarem o blue carpet, os convidados passavam por um corredor imersivo e interativo com a trajetória do herói nacional e, de lá, eles eram conduzidos até o salão principal.

“Uma coisa que diferenciava o Ayrton dos outros pilotos e até dos outros atletas era a forma transparente que ele se colocava em relacão ao que ele pensava, ao que estava sentindo, às emoções dele. Acho que, por isso, ele se conectava direto com o seu público”, opinou Gabriel Leone (31), responsável por dar vida ao piloto na série Senna, da Netflix, com estreia marcada para o final do mês e que ainda conta com Alice Wegmann (28) no elenco. “Fazer parte desse trabalho não tem preço, vamos contar essa história para o mundo inteiro ver e ouvir”, festejou Alice.

Assim como Gabriel, que não chegou a ver o brilhantismo de Ayrton nas pistas, nomes como João Silva (20), Rafa Kalimann (31), Enzo Celulari (27) e Joaquim (19), filho de Angélica (50) e Luciano Huck (53), marcaram presença e provaram a atemporalidade do piloto. A cerimônia não só exaltou a memória do ídolo nacional como arrecadou fundos para o Instituto, que completa 30 anos, com leilão que incluiu experiências e itens de colecionador, como um quadro pintado por Kobra (49).

O jantar também foi um tributo ao piloto. Assinado por Edu Guedes (50) e Marcelo Magaldi, o menu trouxe os sabores favoritos de Senna, como o risoto alla parmegiana com filé-mignon. “Receber esse convite foi uma honra! Ayrton sempre foi uma inspiração de vida para mim. A paixão e dedicação dele não se limitava às pistas — ele nos mostrou que o impossível era possível”, resumiu Edu, ao lado da noiva, Ana Hickmann (43).

Por lá, ainda passaram os atores Romulo Estrela (40) e José Loreto (40). “É inspirador ver de perto todo esse trabalho com as crianças e os jovens pelo Brasil”, apontou Romulo.

Para apresentar as ações e o poder transformador do Instituto Ayrton Senna, a jornalista Ana Paula Padrão (58) subiu ao palco e mostrou histórias de superação por meio da educação: são 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em cerca de 3000 municípios. “Obrigada, Viviane, por fazer a diferença na vida de tantas pessoas”, elogiou Ana, pedindo uma salva de palmas para a anfitriã.

Entre os pontos altos da noite, uma surpresa preparada por Bruno (41), Bianca e Lalalli, filhos de Viviane. “Mãe, assim como o Ayrton nos fez sonhar que era possível, você foi e realizou. Parabéns, não tinha como estarmos mais orgulhosos de você!”, destacou Lalalli. “Estamos construindo um Brasil campeão em educação, onde todos possam desenvolver seu potencial e alcançar a vitória, como Ayrton fez”, resumiu Viviane, presidente do Instituto, visivelmente emocionada e com a sensação de missão cumprida.

FOTOS: AgNews e Brazil News