Na expectativa para festão de Mavie, Neymar e Bruna Biancardi desembarcam no Brasil

Prestes a celebrar o primeiro ano de Mavie em uma segunda celebração de aniversário, Neymar e Bruna Biancardi já desembarcaram no Brasil com a pequena

Nesta quinta-feira, 7, Neymar, Bruna Biancardi e a filha, Mavie, desembarcaram no Brasil dias antes da grande festa de aniversário da pequena. A família está se preparando para a segunda celebração de aniversário da menina.

"Oi galera, cheguei!", escreveu Biancardi nos Stories. No registro, Mavie vestia um conjunto de moletom da loja H&M, no valor de 14,99 euros, cerca de 92 reais. Enquanto isso, o sapato Crocs custa R$ 179.

Em outro story, a modelo mostrou que já estava se deliciando com comidas brasileiras, exibindo uma mesa repleta de coisas gostosas. Já no feed do Instagram, a mamãe coruja publicou alguns registros de quando ainda estava no avião.

Vale lembrar que, no próximo sábado, 9, Mavie vai comemorar seu primeiro aniversário com uma festa luxuosa. Embora tenha celebrado a data em outubro com um evento mais íntimo, reunindo poucos amigos e familiares em uma viagem a um resort, agora a família se encontrará na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para uma grande celebração.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Saiba quem vai cantar na festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Nesta quinta-feira, 7, o jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi chegaram ao Brasil com a filha, Mavie, de um ano, para o festão de 1 ano que estão preparando para a herdeira. O evento acontecerá no próximo sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio.

De acordo com informações do portal LeoDias, entre os artistas confirmados para a comemoração estão a cantora Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho. E a programação já foi definida: Mari Fernandes se apresenta às 15h; Mumuzinho às 19h30; e Rogerinho às 22h30.

A segunda comemoração de aniversário de 1 ano de Mavie reunirá amigos e familiares que não puderam estar presentes na primeira parte da celebração, que foi realizada em um resort de luxo na costa ocidental da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro - data de nascimento da pequena.

Vale lembrar que a demora para a segunda parte da comemoração se deu por conta dos compromissos profissionais de Neymar com o Al-Hilal, time onde ele joga atualmente.