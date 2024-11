Lexa desabafa sobre rotina de 'grávida raiz': 'Dei espirro com xixi'

Lexa continua aproveitando sua viagem para Orlando; Nesta quinta-feira, 07, ela apareceu ao lado das amigas durante um almoço e desabafou

Grávida de sua primeira filha, Lexa continua aproveitando sua viagem com amigas, em Orlando, Estados Unidos. Na tarde desta quinta-feira, 07, ela apareceu ao lado das companheiras durante um almoço e desabafou, nos Stories do Instagram, sobre a experiência de estar grávida.

Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, divulgaram a primeira gestação do casal no final de outubro. Eles estão esperando uma menina chamada Sofia. No terceiro mês, ela listou os sintomas que está lidando: "Gente, eu tô uma grávida raiz. Só hoje eu já chorei, já enjoei, já dei um espirro com xixi e já dormi".

Em seguida, agradeceu a parceria das amigas e detalhou o momento que chorou: "Muito obrigado por terem paciência comigo. Gente, eu chorei do nada, do nada"."Porque que eu chorei, mesmo?", questionou a artista.

Então, as amigas ainda complementam: "Foi do nada", disse uma. "Porque você teve um enjoo", explicou a outra. "Ai você, do nada, falou: 'Tô com vontade de chorar e uuuuu. E na hora do enjoo você não queria ser tocada. Mas, trinta segundos depois você chorou e já quis um abraço", disse a amiga.

Para finalizar, Lexa pediu dicas aos seguidores: "E com vocês, como é? Como foi? Dividam comigo suas experiências kkk".

Lexa rebate críticas por não ter levado enteada para viagem internacional

Nesta quarta-feira, 06, a cantora Lexa usou suas redes sociais para rebater críticas dos internautas sobre seu relacionamento com a enteada, Cecília, de nove anos, filha do seu noivo, o ator Ricardo Vianna. Grávida de sua primeira filha, a funkeira vem enfrentando polêmicas desde seu chá revelação.

Agora que a cantora está nos Estados Unidos para fazer o enxoval da primogênita, que se chamará Sofia, ela aproveitou para rebater essas críticas e explicar o porquê da enteada não a acompanhou na viagem. "E a enteada, levou? Ou vão deixar a menina de lado", escreveu uma seguidora em uma mensagem enviada a Lexa, que então, contou que levou a menina em uma viagem a Orlando, nos EUA, em outra ocasião e ainda contou que se dá bem com a família da enteada.

"Ela não veio, mas da última vez que veio foi presente meu de aniversário para ela. Inclusive, nem o pai, nem a mãe puderam vir. Ela veio acompanhada da avó, da tia e de mim. Fomos em todas as montanhas-russas e foi muito legal", disse a artista.